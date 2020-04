Magerkur für Aktionäre

REUTERS/Ralph Orlowski Auf und ab beim Dax und den Börsen weltweit. Jetzt wollen sich viele Unternehmen die Dividende »sparen«

Zehntausende Aktionäre von EU-Unternehmen müssen sich wegen der Coronakrise in diesem Jahr mit deutlich weniger Dividende begnügen – oder gehen ganz leer aus. Fast ein Viertel, exakt 141 der 600 Unternehmen im Aktienindex Stoxx haben einer Übersicht der DZ Bank zufolge bisher eine Streichung oder Aussetzung ihrer Gewinnausschüttung bekanntgegeben.

»Eine bisher noch nicht zu beobachtende Welle von Dividendenstreichungen rollt über die Aktienmärkte«, heißt es in der Analyse. Die erwartete Ausschüttung im Stoxx für das Geschäftsjahr 2019 falle um 23 Prozent auf rund 310 Milliarden Euro, rechnet DZ-Bank-Experte Michael Bissinger vor. »Wir gehen davon aus, dass in den kommenden Monaten die Ausschüttungen weiter reduziert werden.« Vermutlich wird das Großkapital das locker verkraften. Allerdings dürften sich Millionen Kleinanleger, die wegen der Nullzinspolitik der Zentralbank in Aktien investiert haben, erneut geprellt fühlen.

Ein Rückgang der auszuzahlenden Kapitalerträge um etwa 40 Prozent erscheine realistisch. Dies wäre vergleichbar mit den Kürzungen für Aktionäre während der Finanzkrise 2008/2009. »Wir gehen davon aus, dass die Dividenden dieses Mal mindestens so stark wie zur Finanzkrise fallen werden«, schreibt Bissinger in seiner Analyse.

Überdurchschnittlich häufig fällt die Dividende demnach bei Banken, Industrieunternehmen, in der Tourismusbranche und im Einzelhandel weg. Fast 60 Prozent der Banken im Stoxx (27 von 44) haben die Gewinnausschüttung vorerst gestrichen. Hier war der Druck der Aufseher groß: Sie hatten die Finanzinstitute aufgefordert, wegen des wirtschaftlichen Abschwungs ihr Geld lieber vorzuhalten. Als relativ konstant gilt der Analyse zufolge das zu erwartende Ausschüttungsvolumen in den Sektoren Gesundheit, Chemie und Telekommunikation.

Aktionäre sind je nach Konstrukt der Kapitalgesellschaft Eigentümer bzw. Miteigentümer der jeweiligen Unternehmen, die Dividende ihr Anteil am Profit – rückwirkend für das vergangene Geschäftsjahr. Deshalb führt eine Reduktion oder Streichung der Dividende immer auch zu Vertrauensverlust. »In der aktuellen Krise führt aber bei vielen Unternehmen kein Weg an einer Sicherung der Liquidität und Stärkung der Bilanz vorbei«, so Bissinger. Und die Aussichten sind noch schlechter: Seit Mitte Februar wurden die Dividendenschätzungen für das laufende Geschäftsjahr 2020 um 14 Prozent verringert. »Diese Reduzierung erscheint uns zu gering«, heißt es in der Studie lapidar.

Der Chefstratege der Privatbank Merck Finck, Robert Greil, hatte Mitte April seine Einschätzung kundgetan, dass im deutschen Leitindex Dax in diesem Jahr rund ein Zehntel weniger an Dividenden ausgeschüttet werden als im Vorjahr. Greils Fazit: »Die Dividenden europäischer Konzerne eilten in den vergangenen Jahren von Rekord zu Rekord – für viele Anleger waren Dividenden in Zeiten niedriger Zinsen eine willkommene Ertragsquelle. Doch dieses Jahr gibt es für manchen Dividendenjäger ein böses Erwachen.« (dpa/jW)