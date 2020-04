Coronabekämpfung auf Prüfstand

Andreas Gebert/REUTERS Acht Millionen Schutzmasken aus Schanghai kurz vor ihrer Entladung aus einer Lufthansa-Maschine (7. April 2020 auf dem internationalen Flughafen in München)

Politik und Gerichte wollen in den kommenden Tagen zentrale Regelungen der Coronakrise überprüfen: Während Bund und Länder am Donnerstag über weitere Schritte gegen die Pandemie beraten, stehen bei etlichen Oberverwaltungsgerichten etwa Entscheidungen an, ob die getroffene 800-Quadratmeter-Begrenzung zur Öffnung des Einzelhandels rechtens ist.

Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, fordert unterdessen eine Lockerung der Besuchsverbote in Pflegeheimen. »Wir wissen, dass wir uns darauf einstellen müssen, über einen längeren Zeitraum mit dem Coronavirus umgehen zu müssen«, sagte er am Wochenende der Welt (online) mit Blick auf die Isolierung hochbetagter Menschen. Pauschale und restriktive Kontaktverbote seien daher keine Lösung. Hintergrund der Besuchsverbote ist nicht zuletzt der Mangel an Schutzmaterial.

Während das Bundesgesundheitsministerium unter Jens Spahn (CDU) mehrere Millionen Atemschutzmasken in China geordert hat und Angebote deutscher Unternehmen, die solche produzieren wollen, dankend ablehnt, werden mutmaßliche Versuche chinesischer Einflussnahme auf deutsche Beamte skandalisiert. Laut einem Bericht der Welt am Sonntag (WamS) erklärte die Bundesregierung auf Anfrage der Grünen-Bundestagsabgeordneten Margarete Bause, Kenntnis von »Kontaktaufnahmen« chinesischer Diplomaten zu Beamten von Bundesministerien zu haben. Die Diplomaten hätten damit »öffentliche positive Äußerungen über das Coronavirusmanagement der Volksrepublik China« bewirken wollen. Das Auswärtige Amt sei deshalb »alarmiert« gewesen, hieß es. Die Regierung habe in der Antwort auf Bauses Anfrage erklärt, Aufforderungen zu einer betont positiven Sichtweise auf die Rolle Chinas nicht nachgekommen zu sein. Man stehe aber »im Rahmen der umfassenden strategischen Partnerschaft« zu zahlreichen Themen in engem Kontakt mit Beijing. Dazu zähle der regelmäßige Austausch mit chinesischen Diplomaten. Bause warf daraufhin laut WamS der Bundesregierung »Leisetreterei« gegenüber China vor. Die chinesische Botschaft dementierte den Bericht über eine gezielte Einflussnahme.

Die chinesische Regierung hat derweil nach eigenen Angaben bislang mehr als 89 Millionen mangelhafte Atemschutzmasken nach entsprechenden Inspektionen bei Herstellern beschlagnahmt, wie der Tagesspiegel am Samstag berichtete. (dpa/jW)