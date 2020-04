Kranich im Sturzflug

Kai Pfaffenbach /REUTERS Lufthansa kann sich nach eigenen Angaben nicht mehr aus eigener Kraft retten

Keine Frage, die Deutsche Lufthansa ist von der Coronakrise schwer betroffen. Die Jets am Boden, die Crews in Kurzarbeit, weiter hohe Fixkosten und eine ungewisse Zukunft für die Gesamtbranche. Am Donnerstag erkläre das Unternehmen, dass man sich nicht mehr aus eigener Kraft retten könne. Dem operativen Verlust von 1,2 Milliarden Euro in den ersten drei Monaten des Jahres werde im laufenden Quartal ein noch höheres Minus folgen. Der Konzern sei absehbar nicht mehr in der Lage, den laufenden Kapitalbedarf mit weiteren Mittelaufnahmen am Markt zu decken.

Deshalb ruft das Management der Kranich-Airline vernehmlich um Hilfe – natürlich vom Staat. Für Anfang dieser Woche ist einem Medienbericht zufolge ein Krisengespräch auf höchster Ebene geplant. Wie die Nachrichtenagentur dpa am Sonnabend erfuhr, wollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Finanzminister Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und der Lufthansa-Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr verhandeln. Zuvor hatte Bild berichtet, ein solches Spitzengespräch sei in Kürze geplant.

Es geht – wie bei der inzwischen allgegenwärtigen Krisenfinanzierung durch den sich immer stärker als Obrigkeit verstehenden Staat – nicht um die sprichwörtlichen Peanuts: Neun bis zehn Milliarden Euro sollen in Rede stehen, hieß es laut dpa aus Regierungskreisen. Gefeilscht werde allerdings um die Modalitäten des unverblümten Bailouts eines Privatunternehmens durch den Steuerzahler. Und weil übermäßige Bescheidenheit noch nie zu den Tugenden von Europas größter Airline gehörte, wünscht man sich dort offenbar eine »stille Beteiligung« des Staates. Übersetzt: Der Bund soll zahlen, aber nichts zu sagen haben.

Geld gewähren, ohne mitzumischen? Das wollen viele Politiker nicht. In Regierungskreisen hieß es laut dpa zwar, an dem Unternehmen dürfe nicht von allen Seiten gezerrt werden, die Lage sei ohnehin schon dramatisch genug. Doch SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich scherte sich nicht darum: »Wenn Unternehmen wie Lufthansa aus Steuergeldern Staatshilfen in Milliardenhöhe bekommen, müssen auch Mitspracherechte für den Bund gewährleistet sein«, reklamierte er gegenüber Bild. »Das ist schon aus Verantwortung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unerlässlich.«

Da ist was dran. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass sich die von den Mainstreammedien bereits wieder als »Retterin« bejubelte Kanzlerin dann doch für die »stille« Hilfe entscheidet. Das hätte zumindest den Anschein, nicht für kommende Massenkündigungen verantwortlich zu sein. Konzernchef Spohr hatte die Beschäftigten des Dax-Unternehmens in einer internen Mitteilung bereits auf harte Zeiten eingestimmt – und einen»Überhang« von 10.000 Jobs diagnostiziert. Spohrs Satz, »wir werden aber auch weiterhin alles daran setzen, so viele Mitarbeiter wie möglich an Bord zu behalten«, darf da durchaus als Drohung verstanden werden.

Bislang hatte die Lufthansa die Zahl von 7.000 Stellen genannt, die krisenbedingt »wegfallen« könnten. Unter anderem soll der Betrieb der Tochter Germanwings eingestellt werden. Vor Ausbruch der Pandemie hatte der EU-Marktführer weltweit rund 130.000 Mitarbeiter und 760 Flugzeuge. Bereits damals war der Verkauf der Cateringsparte LSG Sky Chefs mit weltweit rund 35.000 Beschäftigten geplant.