Biber dolmasi – Gefüllte Paprika

Alles fix und fertig aufgebaut in Roswithas Zimmer. Jetzt noch die Drumsticks auf die kleine Trommel drapiert und den Besen. Meine Mitbewohnerin und Reiseleiterkollegin muss jeden Augenblick nach Hause kommen. Die wird Augen machen: Ein komplettes Schlagzeug! Letzte Woche hat sie mich mit einem alten Citroën überrascht, einer »Ente«, die sie ohne mein Wissen und Zustimmung gegen meine Geige getauscht hatte. Einfach so. Ein Auto könne man immer gebrauchen, meinte sie.

Ich fand ihre Aktion dermaßen übergriffig, dass ich Rache schwor und ihren Bademantel eingetauscht habe. Es war nicht irgendein Bademantel, sondern der Bademantel, den Mick Jagger in dem 1969 von Nicolas Roeg gedrehten Kultfilm »Perfomance« getragen hat. Ein in den letzten 50 Jahren von x Wäschen ausgeblichener blasstürkiser Lappen, designt von dem damals in Swinging London angesagten Modemacher Mr. Fish und über mehrere Träger vor 17 Jahren in Roswithas Besitz gelangt. Sie hatte ihn als echter Stones-Fan aufbewahrt für »schlechte Zeiten«, also für jetzt.

Sie kommt! »Maxi? Was soll das Schlachzeuch in meinem Zimmer?« – »Och, so was kann man immer gebrauchen. Gefällt’s dir?« – »Nein!« Ich habe etwas Schiss, aber ich sag’s ihr: »Das war dein Jagger-Mantel.« Man hat dieser Tage viel gehört von häuslicher Gewalt gegen Frauen, aber wenig darüber, ob diese notwendig das Vorhandensein von Männern voraussetzt. Um es kurz zu machen: Der Küchenstuhl, den Roswitha in meine Richtung geschleudert hatte, landete zwar nicht an meinem Kopf, dafür aber in dem Buffetschrank mit dem Rosenthal-Service »Maria Streublume«, ein Erbstück von ihrer Großtante Hildrun. »Irgendwie riecht’s hier bissl angebrannt«, lenke ich ab. »Der Biber!!!« Ich reiße den Ofen auf.

Paprikaschoten waschen und halbieren. Stiele, Kerne und weiße Scheidewände entfernen. 100 g Couscous mit kochender Brühe übergießen, ziehen und abkühlen lassen. 3 Knoblauchzehen kleinhacken. 200 g Schafskäse zerbröckeln und mit dem Knoblauch, 3 EL Olivenöl, 30 g Oliven, 1 EL Thymian, 1 EL Basilikum, Salz und Pfeffer zum Couscous geben, gut vermischen. Die Schoten mit der Couscousmasse befüllen und in eine eingefettete Auflaufform legen. In einer Pfanne mit Öl eine gehackte Zwiebel anschwitzen, 180 g gehackte Tomaten dazugeben, aufkochen lassen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Tomatensauce über die gefüllte Paprika gießen, und diese im Ofen bei 180 Grad bitte nur 50 Minuten lang garen.

»You can’t always get what you wa-hant!« quäkt Jagger aus dem Laptop. Corona-Benefizkonzert, auch das noch. »Maxi, ich fürchte, ich hab’ nen Lagerkoller.« Roswitha lässt sich auf einen Stuhl fallen, unter ihr knirscht Porzellan. »Ich auch. Mist!« Ich wedle Rauch aus dem Ofen. »Ohne Expertise hätt’ ich den Mantel sowieso nicht verkauft gekriegt«, gibt Roswitha zu. – »Zum einen das. Und mal ehrlich, Rossi: Wo steckt mehr Rock ’n’ Roll drin? In einem schlaffen Morgenmantel oder einem Drumset?« Den Rest des Abends traktierten wir das Instrument. Super Anschaffung! Find ich zumindest.