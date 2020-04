Corinna und Corona

Dani Cardona/REUTERS »Die gute Nachricht ist, dass das Virus nur das spanische Königshaus befallen hat, die schlechte, dass es ihm vermutlich nicht den Garaus machen wird.«

Als würden sie vom Coronavirus nicht schon genug geplagt, müssen die Spanier sich auch noch mit dem Corinnavirus herumschlagen. Es verdankt seinen Namen der aus Hessen stammenden Geschäftsfrau Corinna Larsen, die es als Prinzessin Corinna zu Sayn-Wittgenstein – sie war einige Jahre lang mit einem Sprössling des deutschen Adelsgeschlechts verheiratet – in die Klatschspalten gebracht hat. Die gute Nachricht ist, dass das Virus nur das spanische Königshaus befallen hat, die schlechte, dass es ihm vermutlich nicht den Garaus machen wird.

Erstmals aufgetreten ist das Corinnavirus vor acht Jahren. Der damalige König Juan Carlos I., dem seine Biographen fünftausend Seitensprünge, neunzehn außereheliche Kinder und ein Vermögen von zwei Milliarden Euro nachsagen, wusste in der schlimmsten Wirtschaftskrise seit den Hungerjahren nach Ende des Bürgerkriegs nichts Besseres zu tun, als mit Corinna Larsen – und auf Kosten eines saudischen Mäzens – in Botswana Elefanten zu jagen. Die Nachricht von der königlichen Safari wäre wegen der Verschwiegenheit der staatstragenden Parteien und Medien wohl kaum an die Öffentlichkeit gedrungen, hätte sich Juan Carlos bei einem nächtlichen Sturz in der Lodge nicht die Hüfte gebrochen. Mit einem Privatjet wurde er in Begleitung seiner Geliebten nach Madrid zurückgebracht und einer Notoperation unterzogen. Durch Mitarbeiter des Geheimdienstes CNI von der Presse abgeschirmt, musste Corinna Larsen tags darauf die Villa nahe der königlichen Residenz räumen, die Juan Carlos ihr auf Staatskosten eingerichtet hatte. Der König gelobte Besserung, und Corinna geriet, zumindest nach außen hin, aus seinem Visier.

Ein Jahr später wurde bekannt, dass der Schwiegersohn des Monarchen, Iñaki Urdangarin, als Präsident der vorgeblich gemeinnützigen Stiftung Nóos Steuergelder in Millionenhöhe unterschlagen hatte. Der Verdacht, dass außer Urdangarins Frau, der Infantin Cristina de Borbón, auch Juan Carlos in die kriminellen Machenschaften verwickelt war, ließ sich nicht verifizieren, weil die spanische Justiz entsprechende Ermittlungen unter Hinweis auf die Unantastbarkeit des Staatsoberhaupts ablehnte. Trotzdem sanken die Popularitätswerte der Bourbonendynastie derart rasant, dass Juan Carlos sich im Juni 2014 gezwungen sah, zugunsten seines designierten Nachfolgers abzudanken.

Die Inthronisierung des farblosen, hölzern wirkenden Königssohnes Felipe widerspiegelte die Krise der ­Monarchie: Die Regierung hatte für diesen Anlass und seinen störungsfreien Ablauf 6.000 Sicherheitsbeamte aufgeboten und alle Demonstrationen im Zentrum Madrids untersagt. In einer seiner ersten Amtshandlungen sprach der neue König dem alten eine jährliche Apanage von 194.000 Euro zu. Auffällig wurde Felipe VI. seither nur durch eine Rede an die Nation anlässlich der Katalonien-Krise im Oktober 2017, in der er sich den scharfen, unversöhnlichen Ton der konservativen Regierung zu eigen machte. Von den rituellen Neujahrsansprachen abgesehen, hat er sich erst wieder am 19. März dieses Jahres an seine Untertanen gewandt, um sie mit hochtrabenden, aber nichtssagenden Worten zum Durchhalten in der Coronapandemie zu ermuntern.

Dabei war erwartet worden, dass er eine Erklärung zur weiteren Ausbreitung des Corinnavirus abgeben würde. Anfang März war nämlich durch einen Bericht der Tribune de Genève bekanntgeworden, dass sein Vater Corinna Larsen »aus Dankbarkeit für ihre innige Freundschaft« 65 Millionen Dollar geschenkt hatte. Nach Ermittlungen des Genfer Staatsanwalts Yves Bertossa erfolgte die Überweisung im Jahr 2012 von einem Konto der Schweizer Bank Mirabaud. Kontoinhaberin war die in Panama ansässige Stiftung Lucum, hinter der niemand anderer als Juan Carlos steckte. Auf dasselbe Konto hatte ihm sein saudischer Amtskollege Abdullah bin Abdulasis vier Jahre zuvor 100 Millionen Dollar anweisen lassen; es dürfte sich hierbei um Schmiergeld für die Vergabe eines milliardenschweren Auftrags zum Bau der Hochgeschwindigkeitstrasse zwischen Mekka und Medina an ein spanisches Konsortium handeln. Illegale Kommissionen im Ausmaß von 50 Millionen Dollar – für Vermittlerdienste beim Verkauf des Banco Zaragozano an die Finanzholding Barclays – sollen der britischen Zeitung The Telegraph zufolge auf das Konto einer zweiten Stiftung geflossen sein, als deren Begünstigter Álvaro de Orleans-Borbón aufscheint, ein ferner Cousin und enger Vertrauter des abgedankten Monarchen. Orleans-Borbón hat bestritten, dessen Strohmann zu sein, allerdings eingeräumt, dass er für zahlreiche Vergnügungsreisen seines Verwandten aufgekommen war.

Mitte März enthüllte The Telegraph in einem weiteren Artikel, dass Juan Carlos seinen Sohn als zweiten Begünstigten des Stiftungsvermögens eingesetzt hatte. Zugleich ließ Corinna Larsen durch ihre Anwälte verlautbaren, dass sie über mehrere Jahre von Félix Sanz Roldán, dem mittlerweile pensionierten Chef des spanischen Geheimdienstes, verfolgt und bedroht worden sei. Er habe sie zur Herausgabe von Unterlagen zwingen wollen, aus denen die Verwicklungen ihres früheren Liebhabers und anderer Mitglieder des Königshauses in illegale Transaktionen hervorgingen. Außerdem kündigte sie an, Juan Carlos und Sanz Roldán wegen Bedrohung und Nötigung vor einem Londoner Gericht zu verklagen.

Nun erst brach Felipe VI. sein Schweigen. Er habe, hieß es in einem Kommuniqué des Königshauses, durch eine britische Anwaltskanzlei schon im März 2019 vom Beschluss seines Vaters erfahren, ihn zum Erben der Lucum-Gelder zu machen. Dass der jetzige König ein ganzes Jahr gebraucht hatte, um sich zur Erklärung durchzuringen, diese Erbschaft und überhaupt »alles, dessen Ursprung nicht der Legalität oder den Kriterien der Rechtschaffenheit entspricht«, auszuschlagen und Juan Carlos die Apanage zu entziehen, sorgte trotz der seuchenbedingten Ausgangssperre für einigen Aufruhr. Mittels Töpfe­schlagen auf den Balkonen und Petitionen in den sozialen Medien wurde gefordert, die Schwarzgeldmillionen seines Vaters für eine bessere Ausstattung der heillos überlasteten Krankenhäuser zu verwenden. Aber in seiner Fernsehansprache verlor Felipe VI. kein Wort über die Affäre. Die überregionalen Zeitungen würdigten seinen Vorsatz, sich von den schmutzigen Geschäften seines Vaters zu distanzieren, über die sie immer nur mit großer Zurückhaltung informiert hatten, und das Parlamentspräsidium lehnte Ende März den Antrag von Unidas Podemos und acht weiteren Parteien, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, zum fünften Mal in Folge mit der Begründung ab, dass der emeritierte König in den Jahren seiner mutmaßlichen Verfehlungen Immunität genossen habe. Den wahren Grund für den Mehrheitsentscheid, der mit den Stimmen der sozialdemokratischen und konservativen Präsidiumsmitglieder sowie denen der rechtsextremen Vox zustande kam, hatte kurz zuvor der frühere Innenminister Jorge Fernández Díaz genannt: »Die Monarchie in Frage zu stellen ist für Spanien tödlicher als das Coronavirus.«

Tatsächlich steht mit der Legitimitätskrise der Monarchie der Fortbestand des politischen Systems auf dem Spiel, das sich im letzten Jahrzehnt nur mühsam gegen die Revolte der Indignados, den vermeintlich unaufhaltsamen Aufstieg von Podemos und das Erstarken des katalanischen Sezessionismus behauptet hat. Würde die konstitutionelle Monarchie abgeschafft, fielen auch die anderen Tabus der spanischen Eliten: die Straflosigkeit für die Verbrechen der Franco-Diktatur, das undemokratische Mehrheitswahlrecht, die Privilegien der katholischen Kirche, die Beteiligung an den Kriegseinsätzen der NATO, die Verflechtung von Politik, Konzerninteressen und Justiz zu einem Netz aus Korruption und Vetternwirtschaft und natürlich die Doktrin von der unverbrüchlichen Einheit der Nation. Davor fürchtet sich Fernández Díaz, und dagegen wehrt sich die Rechte, mit ungeheuer aggressiven Kampagnen, schon seit Jahren. Dabei hat die spanische Verfassung von 1978 die Monarchie als Staatsform gleich mehrfach gesichert: Um sie loszuwerden, bedürfte es nicht nur einer Zweidrittelmehrheit im Parlament, sondern auch dessen Auflösung, der Abhaltung von Neuwahlen und einer nochmaligen Zweidrittelmehrheit der gewählten Abgeordneten. Erst dann könnte eine Volksabstimmung angesetzt werden. Die politischen Kräfteverhältnisse schließen diese Möglichkeit selbst für den Fall aus, dass sich die Sozialistische Partei auf ihre republikanischen Wurzeln besinnen sollte.

Außerdem ist zu erwarten, dass die Forderung nach Ausrufung der Republik in der bevorstehenden gewaltigen Wirtschaftskrise ungehört verhallen wird. Schon jetzt ist die Regierungskoalition dem Sperrfeuer der rechten Parteien ausgesetzt, die damit die eigene Schuld am Ausmaß der Pandemie – durch die Privatisierung von Spitälern, das Einsparen von Geräten und Betten, die Kündigung von Ärztinnen und Pflegepersonal – verschleiern wollen. Das scheint ihnen mit kräftiger Unterstützung des Unternehmerverbandes CEOE und der Medienkonzerne auch zu gelingen. Insofern besteht wenig Zweifel, dass Felipe VI. das Corinnavirus, mit dem ihn sein Vater angesteckt hat, überleben wird.

Allerdings ist die Geschichte immer für Überraschungen gut; auch im April 1931 hatte kaum jemand daran gedacht, dass die Monarchie am Ende sein könnte. Und dann kam sie doch, die Republik, über Nacht, und Felipes Urgroßvater Alfonso XIII. musste fluchtartig das Land verlassen.