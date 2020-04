Beherzte Bloggerin

Zoubeir Souissi/REUTERS Lina Ben Mhenni im Herbst 2011 in Tunis

Im Dezember 2010 entfachte die Selbstverbrennung des jungen Gemüsehändlers Mohammed Bouazizi das Feuer, das die schwelende Unzufriedenheit der tunesischen Bevölkerung mit der desolaten Wirtschaftslage, dem Mangel an Zukunftschancen für junge Menschen und der despotisch und korrupt erlebten Regierung zur Explosion brachte. Stark gestiegene Lebensmittelpreise und Energiekosten trieben die Menschen auf die Straße. Massenunruhen und Plünderungen entwickelten sich zu einer Revolte, später »Arabischer Frühling« genannt. Als sich auch noch das Militär auf die Seite der Protestierenden, gegen die Sicherheitskräfte stellte, verließ Staatsoberhaupt Zine El-Abidine Ben Ali mit seiner Ehefrau und zwei Kindern im Januar 2011 fluchtartig das Land. Beschleunigt und begünstig wurde die Entwicklung durch moderne Kommunikationstechnik und digitale Medien, die die Vorgänge an verschiedenen Orten dokumentierten und transparent machten.

Eine der Multiplikatorinnen war dabei die Sprachwissenschaftlerin und Übersetzerin Lina Ben Mhenni. Sie führte ein Blog, eine Art öffentliches digitales Tagebuch, in dem sie zunächst persönliche Dinge behandelte. Als sich die politische Lage zuspitzte, reiste sie in verschiedene tunesische Städte, stellte eigene Recherchen an und dokumentierte die Ereignisse. Da ihre Fotos und Beiträge häufig die ersten Informationen in englischer Sprache über Demonstrationen, Polizeieinsätze und Verletzte waren, erlangte sie internationale Bekanntheit. Ihr Blog »A Tunisian Girl« entwickelte sich zum zentralen Medium der Opposition, auch wenn sie stets betonte, nur für sich selbst zu sprechen. Ausländische Journalisten standen in Verbindung mit ihr. Als er Lina Ben Mhenni kennenlernte, schrieb der kanadische Fotoreporter Jim Rankin rückblickend in der Onlineausgabe des Toronto Star, arbeitete sie als Dozentin an der Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften der Universität Tunis. Bereits Jahre vor dem Aufstand hatte sie über Dinge geschrieben, die dem Regime nicht behagten, daher wurden sowohl ihr Blog als auch ihre Facebook-Seite zensiert. Ben Mhenni thematisierte Zensur und die Verletzung von Menschenrechten in Tunesien. In Absprache mit deren Familien fotografierte sie die Leichen von jungen Menschen, die während des Aufstands getötet worden waren. Wegen ihrer Veröffentlichungen war sie Repressalien des Staates ausgesetzt. Sie wurde beobachtet, verfolgt und bedroht. In ihre Wohnung wurde eingebrochen, ihr Computer und ihre Kameraausrüstung wurden gestohlen. Doch sie ließ sich nicht entmutigen. Auch als die internationale Aufmerksamkeit nach der ersten Welle der Proteste nachließ, engagierte sich Ben Mhenni weiter für die Stärkung der Zivilgesellschaft und für soziale und demokratische Veränderungen. Durch ihr nicht nachlassendes Engagement für Presse- und Meinungsfreiheit war sie als Anwärterin auf den Friedensnobelpreis im Gespräch.

Im Gegensatz zu ihrer mentalen Stärke hatte Lina Ben Mhenni eine zierliche, fast zerbrechliche Gestalt: Sie war keine 1,60 Meter groß und wog keine 50 Kilogramm. Jahrelang litt sie unter einer chronischen Autoimmunerkrankung, die dazu führte, dass mitten im Studium ihre beiden Nieren versagten. Nach zwei Jahren Dialyse bekam sie eine Spenderniere von ihrer Mutter. »Ohne die neue Niere hätte ich nicht über die Ereignisse der Revolution berichten können«, erzählte sie später. Die Spende habe ihr »erlaubt zu leben« und ihr »eine zweite Chance gegeben«. Ende 2019 kam es wieder zu schweren gesundheitlichen Komplikationen. Am 27. Januar 2020 starb die tapfere Menschenrechtsaktivistin im Alter von 36 Jahren in einem Krankenhaus in Tunis. Mit einem Staatsbegräbnis verabschiedete sich Tunesien von seiner Stimme des »Arabischen Frühlings«.

Die tunesische Post würdigte die unerschrockene Bloggerin und Bürgerrechtlerin im März mit einer Sonderbriefmarke und einem Sonderstempel. Die Ausgabe ist Teil einer Serie, mit der Menschen geehrt werden sollen, die sich für Meinungsfreiheit, den freien Zugang zum Internet und die Verteidigung der Menschenrechte eingesetzt haben, erklärte die Post. In dem Zusammenhang erinnerte die Herausgeber an Lina Ben Mhennis Einsatz für das freie Wort und die Freiheitsrechte. Dies habe sich vor allem gezeigt, als sie die Menschenrechtsverletzungen des Ben-Ali-Regimes im Frühjahr 2008 gegenüber der sozialen Protestbewegung in den Bergwerkstädten der Region Gafsa kritisierte und verurteilte. Ferner indem sie die sozialen und politischen Forderungen während der »tunesischen Revolution«, im Dezember 2010 und Januar 2011, in ihrem Blog »A Tunisian Girl« verbreitet habe.