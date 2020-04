Krankenpfleger gegen »Freiheitsbefürworter«

Alyson McClaran/Reuters

Am vergangenen Sonntag haben sich in den Straßen Denvers, der Hauptstadt des US-Bundesstaats Colorado, Hunderte »Freiheitsbefürworter« mit ihren Autos versammelt, um die Aufhebung der pandemiebedingten Ausgangsbeschränkungen zu fordern. Dem stellten sich Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen entgegen und blockierten den rechten Autokonvoi. Die Zeitung Daily Mail berichtete am 20. April online von einem Video, in dem die Frau auf dem hier veröffentlichten Foto der Pflegekraft entgegenbrüllt: »Geh nach China, wenn du Kommunismus willst«. Am Montag morgen war »Geh nach China« in den USA einer der meistgenutzten Begriffe auf Twitter, mehr als acht Millionen mal war das Video bis dahin angeschaut worden.

Im Zentrum der Stadt wurde im Anschluss auch außerhalb der Fahrzeuge protestiert, Hunderte Teilnehmer ließen jede physische Distanz außer acht. (jW)