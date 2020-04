»Wir waren immer etwas derbe«

Tapete Records Knöpften sich Spießbürgertum, Muttisöhnchen und Ruhrgebietstristesse vor: Birgit Köster, Martina Weith, Bettina Flörchinger (v. l. n. r.)

Geht es um die ersten Punkbands aus Deutschland, fallen stereotyp dieselben Namen: Male, Mittagspause, Fehlfarben. Immer Typen, (fast) immer aus Düsseldorf. Dass aus dem Punkhotspot der frühen 80er rund um den Düsseldorfer Ratinger Hof mit Östro 430 auch eine reine Frauenband kam, ist anscheinend in Vergessenheit geraten, obwohl allein die Instrumentierung sensationell war: Bass, Schlagzeug, Saxophon, E-Piano, Vocals – keine Gitarre. Mit ihrem Sound befanden sich Östro 430 in bester Nachbarschaft zu Kleenex und Liliput aus der Schweiz, den Raincoats und X-Ray Spex, anderen zeitgenössischen Bands mit wegweisenden Musikerinnen.

Doch niemand hatte so explizite Texte am Start wie die vier Studentinnen von Östro 430: Sängerin und Saxophonistin Martina Weith und die anderen nahmen kein Blatt vor den Mund, knöpften sich Spießbürgertum, Muttisöhnchen und Ruhrgebietstristesse vor – und, most shocking: sangen über Bock auf Sex aus weiblicher Perspektive.

Da Östro 430 wie jede gute Punkband nur anderthalb Platten veröffentlichten und sich auflösten, bevor es richtig losging, kann man jetzt mit einer bei Tapete Records erscheinenden Compilation mit dem Titel »Keine Krise kann mich schocken« nachholen, was man früher versäumt hat. Auch live könnten Östro 430 bald zu erleben sein (sobald Corona es zulässt): Die Gründungsmitglieder Martina Weith und Bettina Flörchinger haben die Band mit zwei neuen Musikerinnen wieder formiert. (cm)

Wer hatte die Idee zu Compilation und Reunion von Östro 430?

Das war eine Art Kollektividee während einer Backstagefeier nach einem Konzert der Fehlfarben. Es war die Frage aufgekommen, warum denn nicht auch Östro wieder von sich hören lassen würden. Daraufhin schlug Gunther Buskies von Tapete Records vor, unsere alten Songs wieder rauszubringen. Bettina und ich waren dann auch bald davon überzeugt, die Band wiederzubeleben. Die beiden anderen sind leider gesundheitlich angeschlagen und können nicht mitmachen – deshalb haben wir zwei neue Mitglieder: Anja Peterssen von Los Brachialos am Bass und Sandy Black von Never Wanted am Schlagzeug. Wir proben seit Herbst 2019 zusammen – unser Set steht!

Erzähl doch mal von eurer Gründungszeit.

Ich bin ja in Mönchengladbach aufgewachsen, das liegt ziemlich nah an der niederländischen Grenze. Als Jugendliche bin ich oft mit Freunden nach Holland gefahren, zum Kiffen, Trips werfen. Und wir haben immer holländische Sender gehört – deutsches Radio in den Siebzigern konntest du total vergessen! Während des Studiums in Düsseldorf habe ich oft John Peels Sendung »John Peel’s Music« auf BFBS gehört. Ich habe dann Bettina (Flörchinger) kennengelernt: Sie war in der Frauengruppe vom Asta an der Uni, fühlte sich dort aber deplaziert. Und unsere erste Bassistin Monika Kellermann habe ich ganz klischeemäßig beim Nina-Hagen-Konzert kennengelernt. Monika wollte unbedingt eine Frauenband machen, und so kamen wir zusammen. Auf Gitarre haben wir verzichtet, es fand sich einfach keine passende Gitarristin. Unser erster Proberaum in Düsseldorf lag in einem alten Bunker unterm Kirchplatz – das war so ein Dreckloch, da hingen die Kabel offen von der Decke, und in den Wasserlachen sind Mäuse ertrunken!

Was hast du in der Zwischenzeit gemacht?

Ich habe lange als Journalistin gearbeitet, u. a. für Kerrang und Notes – aber als dann viele Magazine dichtmachten und ich mit Mitte Fünfzig nicht mehr vermittelbar war, habe ich umgeschult und bin jetzt Kindergärtnerin.

Na, die Kinder haben bestimmt Spaß mit dir!

Und ich mit ihnen. Sehr geil war letztens ein Weiterbildungskurs: 80 Kinderlieder an einem Tag. (Lacht.) Man muss nur die Gitarre auf »C« stimmen und dann einen Barrégriff spielen, das passt für fast alles.

Peter Hein von den Fehlfarben hat mal gesagt, dass vor Östro 430 alle Angst gehabt hätten, Zitat, »wenn Martina zur Tür reinkam, hast du gemacht, was sie wollte!« – war das wirklich so?

Na ja, das war ziemlich übertrieben, und er hat es auch mit einem lachenden Auge gesagt. Ich bin aber nun mal fast 1,80 groß und war damals ziemlich kräftig – und Janie (Peter Hein) war ja so ein stiller, leptosomer Typ. Wenn ich neben dem am Tresen laut mein Bier bestellt habe, ist er schon zusammengezuckt! (Lacht.) Ich war immer laut.

Wir haben übrigens damals die anderen Bands wie z. B. Mittagspause total bewundert – die alten Hasen wie Janie und Gabi Delgado von DAF standen immer ganz cool am Flipper rum und haben uns keines Blickes gewürdigt.

Noch ein Wort zu euren ohnehin recht expliziten Texten. Den eures Stückes »Normal« finde ich ziemlich heftig: »Ich bin ganz normal / Denn ich brauche dann und wann / Einen Mann, einen Mann, einen Mann«. Ich kapiere auch nicht ganz, worüber er sich lustig macht: über Lesben, über Normalos, über alle?

Das ist eine Abrechnung mit den spießigen Frauengruppen, die es damals gab. Wir wurden als reine Frauenband oft zu Frauenfestivals eingeladen, haben da aber überhaupt nicht reingepasst, saßen zwischen allen Stühlen. Einmal war es besonders schlimm: Wir durften unseren Fahrer und unseren Mixer nicht mitbringen und wurden auch wegen unseres männlichen Bookers blöde angemacht. Eine Frau kam nicht in die Halle, weil ihr Baby (!) ein Junge war. Und als dann das Frauenklo besetzt war und wir auf das freie Männerklo gingen, wurden wir dort eingeschlossen. Das war das reine Grauen. Wir hatten so einen Hass, dass wir danach in Deutschland nie wieder auf reinen Frauenfestivals gespielt haben. In Holland und Belgien war das was anderes, die waren viel lockerer drauf.

Dann frage ich dich wohl besser nicht, ob du Feministin bist.

Feminismus war einfach nie ein Thema für mich, ich habe immer gemacht, was ich wollte. Ich glaube aber, dass wir für den Feminismus mehr erreicht haben als manche Singer/Songwriterinnen. Ina Deter hatte beispielsweise damals einen guten Mittelweg gefunden und die Wanderklampfe gegen ’ne E-Gitarre eingetauscht. Wir sind auch immer gerne mit ihr zusammen aufgetreten. Aber ihre Musik war uns doch zu brav. Wir waren immer etwas derbe, doch zwischen den Zeilen sind unsere Texte sehr gesellschaftspolitisch.