Die Ärmsten vergessen

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Protest in der Coronakrise: Betroffen sind vor allem Geringverdiener aller Branchen (Schwerin, 23.4.2020)

Die Wirtschaftskrise hat Deutschland fest im Griff. Im Zuge der Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie haben nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) bis Mitte April rund 725.000 Unternehmen – fast sechsmal so viele wie im Krisenjahr 2009 – Kurzarbeit angemeldet. Millionen Beschäftigte sind betroffen. Sie müssen derzeit mit 60 Prozent ihres bisherigen Nettolohns auskommen, wenn sie Kinder haben, gibt es 67 Prozent. An sie hat die Bundesregierung nun Zugeständnisse gemacht. Am Mittwoch abend beschloss der Koalitionsausschuss der Regierungsfraktionen aus CDU, CSU und SPD, das Kurzarbeitergeld ab dem vierten Monaten auf 70 bzw. 77 Prozent vom Nettolohn zu erhöhen, im siebten Monat soll es um weitere zehn Prozentpunkte steigen. Voraussetzung ist, dass die Arbeitszeit um mindestens die Hälfte reduziert wurde. Die Regelung soll vorerst bis Jahresende gelten.

Insgesamt will die Koalition weitere zehn Milliarden Euro für ihr neues Hilfspaket ausgeben. Danach sollen Kurzarbeiter zudem ab dem 1. Mai bis zur vollen Höhe ihres bisherigen Monatsnettolohns hinzuverdienen dürfen. Wer seinen Job ganz verloren hat, kann drei Monate länger Arbeitslosengeld I beziehen, falls sein Anspruch regulär zwischen Mai und Dezember enden würde. Ferner gilt für Gastronomiebetriebe, die vielfach schließen mussten, ab Juli 2020 für ein Jahr der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent auf verkaufte Speisen und Getränke. Darüber hinaus dürfen Unternehmen nun für 2020 erwartete Verluste mit Steuervorauszahlungen für das vergangene Jahr verrechnen (Verlustrücktrag).

Aufgefallen ist der Bundesregierung nun auch das Problem der Schüler aus armen Familien. Viele können seit den Schulschließungen am 16. März nicht am digitalen Unterricht teilnehmen, weil sie gar nicht über die entsprechende Technik verfügen. Dies hatten unter anderem die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaften (GEW) und der Erwerbslosenverband Tacheles kritisiert. Nun soll jeder Schüler, der nachweislich finanziell bedürftig ist, 150 Euro Beihilfe für die Anschaffung solcher Mittel auf Antrag erhalten können. Von dafür insgesamt veranschlagten 500 Millionen Euro will die Bundesregierung auch die Ausstattung von Schulen fördern, um etwa professionelle Onlinelehrangebote erstellen zu können.

Der Wirtschaftslobby ist das, wie erwartet, zuviel des Guten für die Lohnabhängigen. Den Verlustrücktrag für Unternehmen, die Steuererleichterung für die Gastronomie, höhere Hinzuverdienstgrenzen für Kurzarbeiter und die einmalige Lernbeihilfe für Kinder hält der Präsident der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA), Ingo Kramer, zwar für vertretbar. Diese »richtigen Entscheidungen« würden jedoch vom »Geldausgeben mit der Gießkanne überschattet«, wetterte er am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Vorrangig sei, Notlagen bei Kurzarbeitern zu bekämpfen, forderte er. Pauschale Aufstockungen der Leistungen »befeuern Erwartungshaltungen an den Sozialstaat«, so Kramer.

Die Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke Susanne Ferschl warf der Bundesregierung am Donnerstag hingegen vor, mit »Taschenspielertricks« die soziale Ungleichheit zu verschärfen. Insbesondere Niedriglöhner könnten ein Vierteljahr mit 60 Prozent des Nettogehalts oft nicht überbrücken. Die 150 Euro für einen Computerkauf seien zudem »eine nette Geste, mehr aber nicht«, und drei Monate länger Arbeitslosengeld I nannte sie »viel zu zaghaft«. Danach komme trotzdem Hartz IV, so Ferschl. Die Regierung müsse »jetzt für geordnete Verhältnisse am Arbeitsmarkt sorgen, sonst erleben wir nach Corona eine exponentielle Wachstumskurve im Niedriglohnsektor«.

Und erneut habe die Regierung Millionen Arme vergessen, die Hartz IV oder Grundsicherung im Alter beziehen, bemängelte Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, am Donnerstag in einer Stellungnahme. Weggefallene Hilfsangebote, deutliche Preissteigerungen bei Grundnahrungsmitteln und Mehrausgaben für den Hygienebedarf belasteten Arme sehr. Nötig sei ein »armutspolitisches Notprogramm«, so Schneider, zum Beispiel die Aufstockung der Bezüge um 100 Euro pro Person.