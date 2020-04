Aufruf zum Durchhalten

Wolfgang Rattay/REUTERS Mit Masken allein werden sich Infektionen in den Schulen schwer verhindern lassen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Donnerstag vor der überstürzten Aufhebung bestehender Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus gewarnt. Die Bundesrepublik befinde sich noch am Anfang dieser Pandemie, weshalb »größtmögliche Ausdauer und Disziplin« aufzubringen seien, wie die Kanzlerin im Rahmen ihrer Regierungserklärung im Bundestag sagte. Dies sei Voraussetzung dafür, »schneller wieder wirtschaftliches, soziales und öffentliches Leben zu entfalten, und zwar nachhaltig«.

Merkels scharfer Kritik am uneinheitlichen Kurs der Bundesländer (»in Teilen sehr forsch, um nicht zu sagen zu forsch«) schloss sich Dietmar Bartsch, Kovorsitzender der Fraktion Die Linke, an. Es drohe »ein Chaos«, das auch die Akzeptanz in der Bevölkerung für die staatlichen Maßnahmen »massiv, massiv reduzieren könnte«, sagte er während der Debatte im Bundestag. Zudem sei es »schäbig, bei den Kassiererinnen, Pflegekräften und Logistikerinnen zu applaudieren, und dann gegen die Grundrente zu sein«, kritisierte Bartsch entsprechende Forderungen aus den Reihen der Union. Er forderte, Mittel aus dem vor Ausbruch der Pandemie erhöhten Militäretat zur Krisenbekämpfung zu verwenden. Auch sollten keine Staatshilfen an Konzerne fließen, die Dividenden ausschütten, Managerboni zahlen oder eigene Aktien auf den Finanzmärkten zurückkaufen.

AfD und FDP forderten in der Debatte, bestehende Beschränkungen zu verringern bzw. gänzlich aufzuheben. Es sei an der Zeit, »die Schutzmaßnahmen in die private Verantwortung« jedes einzelnen zu überführen, meinte der AfD-Kofraktionschef Alexander Gauland. FDP-Fraktionschef Christian Lindner warnte davor, Freiheit und Gesundheit gegeneinander auszuspielen.

Derweil sei die Wiederaufnahme des Schulunterrichts in Nordrhein-Westfalen für die Abschlussjahrgänge nach Einschätzung der Landesregierung positiv verlaufen, wie NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) mit Verweis auf erste Rückmeldungen aus Einrichtungen erklärte. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kritisierte dagegen den »Schulneustart«, da dieser mit hohen Gesundheitsrisiken für die Schülerinnen und Schüler verbunden sei. Die GEW-Landesvorsitzende Maike Finnern sagte der Rheinischen Post am Donnerstag, der Gesundheitsschutz sei »in den Schulen nicht überall gewahrt«. So könnten die Abstandsregeln nicht ausreichend kontrolliert werden, ebenso die Hygienestandards. Hinzu komme, dass die Schulen absehbar wieder schließen müssten, wenn ein Coronafall auftrete.

Für weitere, bundesweit einheitliche Lockerungen vor allem für Unternehmen in der Gastronomie und im Hotelgewerbe setzen sich derzeit die Wirtschaftsminister von Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg ein. Ein entsprechendes Konzept der drei Länder soll bis zur nächsten Beratungsrunde der Regierungschefs von Bund und Ländern in der kommenden Woche stehen. In einer Ministerkonferenz am Donnerstag sollte zudem bei den übrigen Bundesländern für die Pläne geworben werden. (dpa/AF/jW)