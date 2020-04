»Bei vielen Betrieben sieht es düster aus«

Paul Zinken/dpa Bauern protestieren bei der »Wir haben Agrarindustrie satt«-Demo in Berlin (16.1.2016)

Welche Auswirkungen der Coronakrise zeichnen sich bislang für kleinere Agrarbetriebe ab?

Die Folgen für unsere Höfe sind ganz unterschiedlich: Während einige Betriebe mit Direktvermarktung verhältnismäßig gut klarkommen, sieht es bei vielen anderen mit Milch- und Schlachtvieh düster aus. Lieferketten sind ins Stocken geraten und Arbeitskräfte fehlen. Ein hohes Angebot trifft auf eine geringere Nachfrage. Die Preise sinken. Schlachtvieh kann teilweise nicht verkauft werden, dann brechen die Einnahmen komplett weg. Zudem fehlen akut Saisonarbeitskräfte, etwa zum Spargelstechen. Hier erfahren wir allerdings große Solidarität und Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung. Das ist ermutigend.

Was wäre auf politischer Ebene nötig, um den Preisverfall zu stoppen?

Die Bundesregierung darf nicht weiter blockieren, sondern muss sich dringend für europaweite Instrumente zur Mengenregulierung einsetzen. Der Milchpreis der vergangenen Jahre war ohnehin nicht kostendeckend. Jetzt fällt er weiter, weil zu viel Milch auf dem Markt ist. Diese Überschüsse dürfen gar nicht erst entstehen. Die Höfe müssen in Zukunft weniger Milch liefern, um den Preisverfall zu stoppen. Und dann sind auch die Molkereien in der Pflicht.

Woher kommt die Abhängigkeit von Saisonarbeitskräften?

Manche Betriebe haben sich jahrelang extrem spezialisiert und alles auf eine Karte gesetzt. Jetzt ist die Ernte ohne Saisonarbeitskräfte nicht zu machen. Höfe mit vielfältigerem Anbau können den wesentlich besser an neue Umstände anpassen. Für diese Betriebe sind die Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung und der Einsatz ungelernter Kräfte tatsächlich eine Unterstützung. Aber ganz gleich, wer in diesem Jahr Spargel sticht und Erdbeeren pflückt: Der Infektionsschutz muss Grundvoraussetzung sein, ebenso wie die Einhaltung von Arbeitsrechten und eine angemessene Bezahlung. Dass die Bundesregierung nun Arbeitskräfte aus Osteuropa einfliegt, dabei den Infektionsschutz missachtet und sensible Daten vom Bauernverband sammeln lässt, ist skandalös.

Der Trend geht schon lange zu immer größeren, spezialisierten Höfen …

Deshalb brauchen wir einen agrarpolitischen Umbruch: Gefördert werden müssen Gemeinwohlleistungen, also Vielfalt, Tierwohl, Umwelt- und Klimaschutz. Momentan bewirkt das wichtigste Instrument, die »Gemeinsame Agrarpolitik der EU«, aber das Gegenteil: Je mehr Hektare ich bewirtschafte, desto mehr Subventionen bekomme ich. Das Prinzip »Wachsen oder weichen« wird politisch gefördert. Darüber hinaus sind auch kostendeckende Erzeugerpreise ein entscheidender Faktor für den Erhalt und die Neugründung von Bauernhöfen.

Könnten über die Subventionen auch Arbeitsrechte und faire Bezahlung sichergestellt werden?

Realistischer wäre es, mit den Subventionen gesellschaftliche Leistungen zu fördern und dafür zu sorgen, dass genügend Geld auf den Höfen ist. Fehlen die finanziellen Mittel, sind Bäuerinnen und Bauern gezwungen zu sparen. Das beginnt bei ihren eigenen Entnahmen, betrifft aber auch Mitarbeitende. Die größte Gefahr, dass Arbeitsrechte und das auf anständige Löhne nicht eingehalten werden, sehe ich momentan bei Saisonarbeitskräften. Nicht alle Probleme lassen sich mit Subventionen lösen.

Was würde dann helfen?

Wir brauchen einen Systemwandel. Bislang ist es Teil unserer Ernährungssystems, Profite auf Kosten von Menschen, Arbeitsrechten und des Planeten zu machen. Die Coronakrise zeigt, wie fragil die Landwirtschaft ist. Hochspezialisierte, intensiv wirtschaftende Betriebe bauen auf günstige Saisonarbeitskräfte. Milchviehbetriebe sollen für den Weltmarkt melken und sind den Preisstürzen ausgeliefert. Viele Betriebe sind von Konzernen abhängig, die herrschende Agrarpolitik fördert das Höfesterben. Um all das zu ändern, brauchen wir einen Gesellschaftsvertrag zur Zukunft unserer Landwirtschaft: Bäuerinnen und Bauern, Umwelt-, Klima-und Tierschutzverbände, Lebensmittelverarbeitung und -handel, Politik und Gesellschaft müssen an einen Tisch. Viele Höfe, die gute Arbeitsplätze bieten, gesunde Lebensmittel erzeugen und wichtige Gemeinwohlleistungen erbringen, zeigen schon heute, wie eine zukunftsfähige, krisenfeste Landwirtschaft aussehen kann.