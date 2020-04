Merkel sagt nein zu Coronabonds

Annegret Hilse/REUTERS Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bleibt bei ihrer harten Haltung (Berlin, 23.4.2020)

Keine Coronabonds, aber höhere Beiträge für die Europäische Union: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gab am Donnerstag vormittag im Bundestag die Richtung vor, der sich die deutsche Delegation am Nachmittag auf dem EU-Gipfel anschließen sollte. Für die Einführung EU-weiter Schuldverschreibungen müssten alle Parlamente der Mitgliedstaaten entscheiden, dass ein Teil der Budgethoheit an die EU übertragen werde. »Das wäre ein zeitraubender und schwieriger Prozess und keiner, der in der aktuellen Lage direkt helfen könnte«, sagte Merkel.

Länder wie Frankreich, Italien und Spanien – die zugleich besonders hart von der Pandemie getroffen wurden – fordern gemeinsame Schulden für den Wiederaufbau. Deutschland, die Niederlande und andere Staaten lehnen eine gemeinsame Haftung jedoch vehement ab.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) betonte, dass die Solidarität Deutschlands mit den weitaus härter von der Krise betroffenen Ländern auch im eigenen Interesse sei. »Als exportorientierte Volkswirtschaft ist Solidarität auch in unserem eigenen Interesse: Wenn weite Teile der EU tief in der Krise stecken – wer kauft dann unsere Produkte?«, fragte Maas.

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich bereits auf einen Wiederaufbaufonds geeinigt. Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire hatte der Zeitung Ouest France vom Mittwoch erklärt: »Der Fonds für den wirtschaftlichen Aufschwung in Höhe von mindestens 1.000 Milliarden Euro muss den europäischen Aufschwung finanzieren.« Die französische Regierung schlage vor, »diesen Fonds mit gemeinsamen Schulden zu finanzieren: Das ist die kostengünstigste Antwort, denn die Zinsen sind sehr niedrig.« Der Fonds solle nicht nur Darlehen ausgeben, sondern auch Geldtransfers im Rahmen eines Solidaritätsmechanismus ermöglichen, fordert Paris.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sagte in einem Interview mit dem Nachrichtenportal T-online.de am Donnerstag, dass der Wiederaufbaufonds eher ein Volumen von 500 Milliarden Euro haben werde und mit weiteren Integrationsschritten der EU einhergehen müsse. (Reuters/dpa/AFP/jW)