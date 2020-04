Bern. Auch die Schweizer Fußballiga will mit »Geisterspielen« wieder in den Betrieb einsteigen. Dafür habe sie mit dem Institut für Infektionskrankheiten der Universität Bern ein Konzept ausgearbeitet und dem Bundesamt für Sport vorgelegt, wie die Swiss Football League (SFL) am Mittwoch mitteilte. Einen Zeitpunkt für erste Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit gibt es aber noch nicht. (dpa/jW)