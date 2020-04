Nachschlag: Où sont les jours hereux?

WDR/Christophe Brachet/Mon Voisin-Mother/FranceTV

Wer Lust hat auf ein paar neurotische Großstädter wird von »Call my Agent!« aufs beste bedient. Die französische Serie von Drehbuchautorin Fanny Herero um eine Pariser Castingagentur macht ungefähr da weiter, wo »Ally Mc­Beal« irgendwann einmal aufgehört hat (wie lange ist das eigentlich her?). Das Team um den soignierten Chef Mathias (Thibault de Montalembert) und die grandios egoistische, dabei immer wieder aufs schönste scheiternde Andréa (Camille Cottin) und ihre nicht minder charakterstarken Mitarbeiterinnen (Liliane Rovère als nimmermüde Cineastin Arlette!) stolpert tapfer und stets elegant von Krise zu Krise. Dabei wird gelogen, dass sich die Balken biegen: Spielberg will dich für seinen nächsten Film? Eine Einladung zur César-Verleihung? Na klar! Der Clou sind die Gastauftritte der Stars des aktuellen französischen Kinos: Cécile de France, Nathalie Baye, Laura Smet, Juliette Binoche et al. Où sont les jours heureux? (mis)