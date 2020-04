Eine märchenhafte Hülle

gemeinfrei de.wikipedia.org/wiki/Datei:Eduard_Moerike.jpg Schon lange modern: Der unterschätzte Eduard Mörike

Der Dichter und Erzähler Eduard Mörike (1804–1875) stand lange in dem Ruf, eine Biedermeierfigur zu sein, ein lebensschwacher Kleingeist, der sich in Cleversulzbach und Mergentheim versteckt gehalten habe, anstatt in den Metropolen die publizistische Meinungsführerschaft anzustreben. Für den marxistischen Literaturwissenschaftler Georg Lukács war er einer der »niedlichen Zwerge« seiner Zeit, und Heinrich Heine hatte bloß Hohn für ihn übrig: »Man sagt mir, er besinge nicht nur Maikäfer, sondern sogar Lerchen und Wachteln, was gewiss sehr löblich ist. Lerchen und Wachteln sind wahrhaftig wert, dass man sie besinge, nämlich wenn sie gebraten sind.«

Wäre Heine hier nicht schlicht auf einen Lacher aus gewesen, hätte er sich ehrlicherweise eingestehen können, dass das Besingen von Käfern und Vögeln keine kleinere dichterische Leistung sein muss als ein Spottlied über die Obrigkeit. Doch Mörike entsprach ohnehin nicht dem Bild eines Idyllikers, der im Schlafrock Harfentönen nachlauscht und unentwegt über träumende Veilchen sinniert, auch wenn er das gelegentlich getan haben mag. Er war imstande, in wenigen Zeilen ein ganzes Drama zu schildern, so wie in dem Gedicht »Das verlassene Mägdlein«: »Früh, wann die Hähne krähn, / Eh die Sternlein verschwinden, / Muss ich am Herde stehn, / Muss Feuer zünden. // Schön ist der Flammen Schein, / Es springen die Funken; / Ich schaue so drein, / In Leid versunken. // Plötzlich, da kommt es mir, / Treuloser Knabe, / Dass ich die Nacht von dir / Geträumet habe. // Träne auf Träne dann / Stürzet hernieder; / So kommt der Tag heran – / O ging er wieder!«

In ihrem Buch »Der politische Mörike und seine radikalen Freunde« gehen Ulrich Gaier und Monika Küble der Frage nach, ob dieser Autor nicht viel durchtriebener war, als es den Anschein hat. »Wegen des Geheimdienstes König Wilhelms I. musste er in einer genau kalkulierten Mischung von offen und verdeckt schreiben und leistete dies so perfekt, dass weder das Oberzensurkollegium noch die heutigen Erklärer den Braten gerochen haben«, erklären sie. In seinen erzählerischen Werken habe Mörike »eine märchenhafte Hülle über die Realität« gelegt und seine satirischen Spitzen darunter verborgen, denn er musste sich in acht nehmen, seit sein Bruder Karl im Jahre 1831 wegen »sträflicher Ehrsucht« verurteilt worden war: »Karl hatte als Amtmann in Scheer aufrührerische Plakate verfasst und aufgehängt, um den fiktiven Revolutionär dann polizeilich verfolgen und beweisen zu können, was für ein guter Beamter er war. Der Betrug flog auf, Karl kam auf den Hohen Asperg, die Familie Mörike musste seine Schulden und seine Verpflegung im Gefängnis zahlen und stand seitdem unter geheimdienstlicher Beobachtung.«

Gefahr drohte auch von anderer Seite: Der Herausgeber eines württembergischen Volkskalenders bezichtigte Mörike der Begünstigung des Aberglaubens, weil er ein »moralisches Märchen« eingereicht hatte, in dem die Tierquälerei als Sünde bezeichnet wurde – ein damals noch geradezu ketzerischer Gedanke. Aber der Pfarrer Mörike hatte seinen eigenen Kopf und war nicht auf kirchliche Dogmen angewiesen. Dem aufrührerischen Theologen David Friedrich Strauß, mit dem er befreundet war, widmete er die zu seinen Lebzeiten unveröffentlichten Verse: »Aber, schröcklich ist’s zu hören, / Strauß will durch sein Teufels-Werk / Die Unsterblichkeit zerstören, / Auch sogar in Württemberg! / Dieses zeigt doch mehr und minder / Einen ganz verstockten Sünder!« 1837 war das, und man meint, hier bereits etwas von Wilhelm Busch zu lesen, der zu diesem Zeitpunkt allerdings erst fünf Jahre alt gewesen ist. Und im Rückblick auf die Märzrevolution von 1848 schrieb Mörike: »Wer hat sich in diesen paar Wochen nicht größer als sein ganzes Leben lang empfunden!«

Er war nie in Mode, aber schon lange vor der Moderne modern.