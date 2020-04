Coronavirus: Impfstoff im klinischen Test

Stefan Albrecht/Biontech/dpa Der Impfstoffkandidat stammt aus den Laboren des Unternehmens Biontech (Mainz, 22.4.2020)

Die Suche in der Bundesrepublik nach möglichen Impfstoffen zur Vorbeugung einer Infektion mit dem Coronavirus ist einen entscheidenden Schritt vorangekommen. Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) genehmigte nach eigenen Angaben vom Mittwoch eine erste klinische Prüfung mit einem Stoff des Mainzer Biotechnologieunternehmens Biontech.

An dem Test nehmen rund 200 Freiwillige teil. Er soll erste Erkenntnisse dazu liefern, ob der Wirkstoff verträglich ist und die erhoffte Immunreaktion auslöst. Nach Angaben von Biontech-Chef Ugur Sahin sollen die klinischen Tests Ende April beginnen. Die ersten Teildaten würden voraussichtlich Ende Juni oder Anfang Juli vorliegen und Erkenntnisse zur »groben Verträglichkeit« des Kandidaten liefern, sagte Sahin bei einer gemeinsamen Präsentation mit dem PEI. Weltweit gibt es derzeit zahlreiche Forschungsprojekte zu einem möglichen Impfstoff.

Bis Impfungen gegen das Virus möglich sind, setzt auch die BRD auf das Tragen von Masken. So kündigte am Mittwoch Bremen als letztes Bundesland eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes an. Sie solle am Freitag beschlossen werden und ab kommenden Montag für den Nahverkehr und das Einkaufen gelten, teilte ein Sprecher der Landesregierung mit. In Sachsen-Anhalt und Thüringen wird der Mundschutz bereits ab diesem Donnerstag beziehungsweise Freitag in Bahnen und Bussen sowie beim Einkaufen zur Pflicht. In Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Brandenburg soll sie am Montag kommen. Mecklenburg-Vorpommern weitet seine auf das Einkaufen aus, wie die Landesregierung am Mittwoch nach Angaben der Staatskanzlei in Schwerin beschloss.

In Brandenburg soll die Pflicht allerdings nur im öffentlichen Nahverkehr gelten, wie Innenminister Michael Stübgen (CDU) gestern im Landtags in Potsdam ankündigte. Brandenburg geht damit den Weg von Berlin, wo das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ab Montag nur im öffentlichen Nahverkehr, nicht aber in Läden verpflichtend sein soll. (AFP/dpa/jW)