Trump sucht Sündenbock

REUTERS/Jose Luis Gonzalez Abgeschobene Migranten auf dem Weg zurück nach Mexiko (21.4.2020, Ciudad Juárez)

Während die Covid-19-Pandemie in den USA weiter um sich greift, setzt Präsident Donald Trump auf Rassismus, um vom eigenen Unvermögen abzulenken. Am Dienstag abend (Ortszeit) erklärte er auf seiner täglichen Pressekonferenz, die legale Einwanderung in die Vereinigten Staaten für eine Dauer von mindestens 60 Tagen aussetzen zu wollen. Das würde bedeuten, dass vorläufig keine permanenten Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen – sogenannte Green Cards – mehr ausgestellt würden. Ein entsprechendes Dekret sollte nach Angaben Trumps »wahrscheinlich« noch am Mittwoch (nach jW-Redaktionsschluss) unterzeichnet werden.

Das vorgebliche Ziel der Maßnahme ist laut dem US-Präsidenten, »die amerikanischen Arbeiter zu schützen«. Im Falle einer Erholung des Arbeitsmarkts müssten diese »die ersten in der Schlange für Jobs« sein und dürften nicht von Einwanderern »verdrängt« werden. Nach Angaben des Thinktanks »Migration Policy Institute« könnte der Schritt insgesamt 660.000 Menschen betreffen. Nicht davon betroffen wären temporäre Wohn- und Arbeitsgenehmigungen, unter anderem für Erntearbeiter.

Durch die Coronakrise haben in dem weltweit am stärksten von der Pandemie getroffenen Land bereits mindestens 22 Millionen Menschen ihre Arbeitsplätze verloren. Laut einer Zählung der Johns-Hopkins-Universität vom Mittwoch nachmittag (Ortszeit) starben seit dem Vortag 2.700 Menschen an der vom neuartigen Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der Covid-19-Toten in den USA auf 45.075 Menschen, mehr als 825.000 wurden positiv auf das Coronavirus getestet.

Seit dem Auftreten der ersten Coronafälle hat die Trump-Administration die Einreise in die USA praktisch unmöglich gemacht. So wurden die Grenzen zu Kanada und Mexiko geschlossen, seit März ist die Vergabe von Visa in US-Botschaften ausgesetzt. Unterdessen wird jedoch weiter fleißig abgeschoben – und damit das Coronavirus in andere Länder exportiert. Wie die Washington Post am Mittwoch berichtete, wurden seit dem Coronavirusausbruch in den USA Dutzende Infizierte nach Mexiko, Zentralamerika sowie die Karibik deportiert. Aus einer E-Mail der US-Einwanderungsbehörde ICE geht hervor, dass allein in den ersten elf Tagen im April 2.985 Personen außer Landes gebracht wurden. Derweil bestätigen immer mehr Staaten Coronafälle unter den Abgeschobenen – bis Mittwoch Mexiko, Haiti und Guatemala, wo nach Angaben des lateinamerikanischen Nachrichtensenders Telesur vom 15. April zwischen 50 und 75 Prozent der Deportierten positiv getestet worden seien.

Seit Wochen setzt die US-Administration konsequent auf Rassismus, um von der eigenen Verantwortung für die Auswirkungen der Coronakrise abzulenken. So bezeichnete Trump das neuartige Virus wiederholt als »Chinavirus« und veranlasste einen vorübergehenden Stopp der US-Beitragszahlungen an die Weltgesundheitsorganisation (WHO), da diese zu sehr auf die Angaben aus Beijing vertraut habe. Am Dienstag ging der US-Bundesstaat Missouri noch einen Schritt weiter und verklagte die chinesische Regierung sowie die Kommunistische Partei der Volksrepublik vor einem US-Gericht auf Entschädigung. Wie der republikanische Justizminister des Bundesstaats, Eric Schmitt, erklärte, habe die chinesische Regierung die Welt bezüglich der Gefahren des Coronavirus belogen, Whistleblower zum Schweigen gebracht und wenig getan, um die Ausbreitung zu verhindern – Vorwürfe, die bereits mehrfach widerlegt wurden.