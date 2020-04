»Dass das so anstrengend ist!« Über Väter im Lockdown

Karl-Josef Hildenbrand/dpa »Wenn Kinder zu betreuen sind, kann nur einer arbeiten«

Als ich noch keine Kinder hatte, dachte ich, ich wüsste Bescheid. Wenn eine Freundin mir erzählte, dass sie jeden Abend zwei Stunden neben ihrem Sohn liegt, weil der abends so lange zum Einschlafen braucht, habe ich den Kopf geschüttelt. Ich war genervt, wenn meine Freundinnen mich versetzten, bloß weil ein Kind Fieber hatte, und ich hielt es für mangelhafte Erziehung, wenn Kinder grundlos hauten oder bissen. Wenn ich von Vätern hörte, die erst spät von der Arbeit nach Hause kamen, konnte ich es auch nicht fassen.

Das ist das einzige, was ich jetzt, da ich zwei eigene Kinder habe, immer noch nicht verstehen kann. Mein Partner und ich teilen die Care-Arbeit so penibel untereinander auf, dass es mir zuweilen eher lieblos als gerecht vorkommt. Unser Modell ist alles andere als ideal, wir sind uns aber immerhin darüber einig, wie wir nicht leben wollen – so wie die zweite Familie in unserem Haus. Unter der Woche fährt der Mann gegen 20 Uhr mit seinem Auto in den Hof, an den Wochenenden verschwindet er in seiner Bastelgarage. Im letzten Jahr war unser großer Sohn zum Kindergeburtstag eingeladen. Es war ein Freitagnachmittag, und als wir ihn halb sieben wieder abholten, war der Mann noch nicht da.

In den ersten zwei Wochen des Lockdowns war der Mann plötzlich sehr oft im Hof. Während seine Kinder im Sandkasten spielten, baute er ein Hochbeet. Während die Kinder Roller fuhren, putzte er sein Auto. Er erzählte mir von dem 3D-Drucker fürs Homeoffice, während die Kinder die Blumen gossen. Nach zwei Wochen sagte er zu mir: »Ich hätte gar nicht gedacht, wie anstrengend das ist. Mit einem Kind geht es ja noch – aber mit zweien …« Seine Schlussfolgerung war aber nicht etwa, seine Frau zu unterstützen. Er sagte: »Ich will mal wieder auf Arbeit, mich ein bisschen erholen.« In der Woche danach sah ich ihn seltener im Hof, inzwischen ist er wieder unsichtbar.

Ich finde es zynisch, die aktuelle Situation als Chance für Väter zu bezeichnen. Was sagt das über eine Gesellschaft aus, wenn eine Pandemie nötig ist, damit Väter ihre Kinder kennenlernen? Abgesehen davon passiert das nicht. Solange die Eltern nicht in einem systemrelevanten Beruf arbeiten, ist die Situation dieselbe wie in der Elternzeit: Wenn Kinder zu betreuen sind, kann nur einer arbeiten, und zwar derjenige mit dem höheren Gehalt – und dieser Satz muss nicht gegendert werden. Es ist wohl nicht gewagt zu behaupten, dass über die Lockerungen hauptsächlich Männer entscheiden, die über Care-Arbeit ungefähr soviel wissen wie unser Nachbar. Dass Kitas und Horte vorerst geschlossen bleiben, wird die Erwerbsbiographien von Frauen genauso prägen wie die Geburt eines Kindes. Von einem finanziellen Ausgleich ist kaum etwas zu hören, nur zaghaft wird inzwischen ein Corona-Elterngeld gefordert. Der Einzelhandel ist jedenfalls lauter in seiner Empörung über die 800-Quadratmeter-Regelung. Aber wenn nun auch Geschäfte über 800 Quadratmeter öffnen – wer soll dort bitte verkaufen? Und wer sollen die Kunden sein? Frauen mit ein, zwei, drei Kindern im Schlepptau? Es wird gesagt, man könne Kindern schwer vermitteln, Abstand zu halten. Wie das geht, wissen nur die Väter.