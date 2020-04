Im Sturm von Spott

Eine der aktuell wichtigsten Maßnahmen im Kampf gegen die Coronapandemie ist die Öffnung der Möbelhäuser in Nordrhein-Westfalen fürs Publikum. Mutmaßlich ist weder das Schuppentier vom Wildtiermarkt noch ein geheimnisvoller »Unfall« in einem chinesischen Viruslabor für den Ausbruch der Pandemie verantwortlich, sondern die falschen Öffnungszeiten der Möbelhäuser in Wuhan. Das sollten alle bedenken, die missgünstig, hinterhältig und süffisant gegen NRW-Regierungschef Armin Laschet hetzen.

Wie gut, dass Laschet in diesem Sturm von Spott standhaft bleibt und die Bürger von NRW rettet. Die vollste Unterstützung des Volkes ist ihm sicher. Wie die Möblierung seines Oberstübchens letztlich einzuschätzen sei, darüber ist ein Wettstreit der Argumente zwischen Experten verschiedener Provenienz entbrannt. Seinen Platz in der Geschichte aber hat Armin Laschet sicher: als der Mann, der die Möbelhäuser wieder öffnete.