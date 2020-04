Normalität nur mit Impfstoff

Sebastian Gollnow/dpa So nicht: Das Tübinger biopharmazeutische Unternehmen Curevac, das an einem Impfstoff forscht, war Ziel eines US-Übernahmeversuchs (24.2.2020)

Das Robert-Koch-Institut (RKI) warnte am Dienstag vor weitgehenden Lockerungen der Kontakteinschränkungen, auch wenn die Zahl der Neuinfektionen sinke. Ein Ende der Epidemie sei nicht in Sicht, und solange kein Impfstoff verfügbar sei, müsse es weiter Auflagen geben, sagte RKI-Vizepräsident Lars Schaade in Berlin. Auch der WHO-Regionaldirektor für den Westpazifik, Takeshi Kasai, warnte vor verfrühten Lockerungen, andernfalls drohe eine Wiederbelebung der Infektionswelle. Schaade schränkte jedoch ein, dass man trotz des epidemiologischen Ziels, die Zahl der Neuinfektionen soweit wie möglich zu drücken, auch andere Faktoren wie etwa die Wirtschaft in den Blick nehmen müsse.

Damit der kapitalistische Motor wieder »rundlaufen« kann, wird derzeit weltweit unter Hochdruck an einem Impfstoff und an Medikamenten gegen das neuartige Coronavirus geforscht. Heike Hänsel, stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion Die Linke, warnte in einer Pressemitteilung vom Dienstag vor einem privatwirtschaftlichen Beutezug: »Aus einem möglichen Impfstoff gegen Covid-19 darf kein Milliardengeschäft werden, sondern er muss der Allgemeinheit dienen. Durch das öffentlich-private Finanzierungskonstrukt CEPI (»Coalition for Epidemic Preparedness Innovations«, jW) ist die Gefahr jedoch groß, dass genau dies nicht passiert, wie es zum Beispiel im Fall des Tübinger Pharmaunternehmens Curevac geschieht. So antwortete die Bundesregierung auf eine Anfrage bezüglich der Förderung der Impfstoffentwicklung von Curevac nur, dass die ›geistigen Eigentumsrechte grundsätzlich bei den Partnern verbleiben‹.«

Auch die 193 Mitgliedstaaten der UNO hatten sich am Montag (Ortszeit) in einer einstimmig verabschiedeten Resolution für einen »gleichberechtigten Zugang« zu künftigen Impfstoffen ausgesprochen. Allen Ländern sollten diese und Medikamente gegen Covid-19 »gerecht« und »transparent« zur Verfügung gestellt werden. Dies gelte besonders für sogenannte Entwicklungsländer. An UN-Generalsekretär António Guterres appellierte die Vollversammlung, Vorkehrungen für eine faire weltweite Verteilung von Präventionsmitteln, Tests sowie künftigen Medikamenten und Seren im Kampf gegen die Pandemie zu treffen.

Eingebracht worden war die Resolution von Mexiko. Sie ist jedoch im Gegensatz zu jenen des UN-Sicherheitsrats völkerrechtlich nicht bindend ist. (Reuters/AFP/jW)