Luisa Gonzalez/REUTERS

Am Montag (Ortszeit) hat Kolumbiens rechter Präsident Iván Duque die seit dem 25. März geltende Ausgangssperre zur Eindämmung der Coronavirusinfektionen bis zum 11. Mai ausgedehnt. Seit vergangener Woche kommt es in dem südamerikanischen Land immer wieder zu Protesten dagegen – hier in Bogóta –, dass dessen »Versprechen vergehen« und »der Hunger bleibt«. Das vor einem Monat von Duque angekündigte »Solidaritätseinkommen« für Arbeitende in Not war wegen des Vorwurfs der systematischen Veruntreuung und fehlender Auszahlungen an Bedürftige ausgesetzt worden. (AFP/jW)