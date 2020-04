Tiefenbohrung

Im Begriff der Geschichte steckt etwas Tektonisches, denn sie beruht immer auf Abgelagertem, dem Geschichteten. So sieht es auch die in Magdeburg geborene, seit 1983 in Berlin lebende Schriftstellerin Annett Gröschner. Ihr neuer Band »Berliner Bürger*stuben« trägt den Untertitel »Palimpseste und Geschichten« und demonstriert eine literarische Verfahrensweise, die sie nunmehr bereits in einer Reihe von Büchern, darunter dem 2008 ebenfalls bei Nautilus erschienenen Band »Parzelle Paradies« erprobt hat. Gröschner widmet sich in ihren Reportagen, in denen sie immer wieder auch auf Episoden aus der eigenen Biographie zurückkommt, der Stadt Berlin. Dabei geht es ihr um die Dimensionen jenseits des Transitorischen und Passageren, des Hektischen und Chaotischen, um tieferliegende Schichten.

Der Germanist Volker Klotz sprach im Blick auf Döblins »Berlin Alexanderplatz« von der »erzählten Stadt«. Gröschner versucht sich auf eine ähnliche, aber aktuell-zeitgenössische Art der Metropole wie dem Biotop oder dem Kiez anzunähern. Dabei nimmt sie die Leser mit auf Straßenbahn- und S-Bahn-Fahrten und zum Weihnachtssingen beim FC Union, stellt ihnen verkannte oder nur wenig bekannte Künstlerinnen aus Prenzlauer Berg vor und macht sie vertraut mit der populären Schrebergärten- bzw. Kleingartenkultur. Sie erzählt anhand der »Bauakte des Grundstücks Fasanenstraße 23« die wechselvolle Geschichte eines Hauses von Fontanes Zeiten bis zur Gegenwart, eines großbürgerlichen Hauses, das schon als Hotel, (mutmaßlich) als Bordell und als Literaturhaus gedient hat. Gröschner schreibt mal neusachlich-nüchtern, mal heiß-engagiert – etwa über die rasante Gentrifizierung oder die im Herbst 1989 artikulierten Utopien.

Sie formuliert treffend, mal lakonisch, mal witzig. So bezeichnet sie etwa neureiche Hipster, die ein Interesse am Kauf ihrer Prenzlauer-Berg-Wohnung bekunden, als »Menschen ohne Eigenschaften, aber mit Geld«, oder spricht einmal von »übereinander herfallenden Düften, miesen wie schönen, auf dem Bahnhof Gesundbrunnen«, um mit einem Kalauer zum traurigen Ende einer Szenekneipe zu schließen, worin der Hegelsche Weltgeist hauste: Dieser sei »meist durch Renovierung vertrieben«.