Finanzhaie auf Renditejagd

Marijan Murat/dpa Hedgefonds haben es auf das Ersparte von Beschäftigten abgesehen

In der Krise gehen Spekulanten immer größere Risiken ein. Versicherer, Pensionskassen und Schattenbanken setzen laut Bundesbank wegen der anhaltenden Phase niedriger Zinsen immer stärker auf den Handel mit ausfallgefährdeten Krediten.

Bei Versicherern und Pensionskassen dürften dafür vor allem hohe Zinsgarantien an ihre Kunden eine Rolle spielen, erklärte die Behörde in ihrem am Montag veröffentlichten jüngsten Monatsbericht. Bei den noch wenig regulierten Schattenbanken, zu denen etwa spezielle Finanzierungsgesellschaften, Hedge- und Investmentfonds zählen, steige der Konkurrenzdruck auf der Suche nach Rendite. »Zusammengenommen, verhärten sich somit die Indizien für eine höhere Risikoübernahme in diesen beiden Sektoren.« In ihrem Bericht untersuchte die Bundesbank, inwieweit sich die Investmentportfolios wichtiger Akteure der Finanzwirtschaft seit 2010 verändert haben. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich hatte sich erst kürzlich besorgt über eine zunehmende Risikobereitschaft von Investoren auf den Kreditmärkten geäußert. Dabei verwies auch sie auf den seit der Finanzkrise 2008 kräftig angewachsenen Schattenbankensektor.

Durch die Coronapandemie werde die deutsche Wirtschaft aus Sicht der Bundesbank in eine schwere Rezession stürzen, von der sie sich nicht so schnell erholen dürfte. Bereits im ersten Quartal sei die Wirtschaftsleistung wahrscheinlich »breit angelegt und kräftig« geschrumpft. Im zweiten Jahresviertel würden sich die wirtschaftlichen Einschränkungen noch erheblich stärker niederschlagen. Daher sei für das Frühjahrsquartal mit einem »weiteren massiven Rückgang der Wirtschaftsleistung« zu rechnen.

Die Bundesbank geht davon aus, dass bereits im April die Zahl der Kurzarbeiter auf weit mehr als eine Million steigen wird. Während der Wirtschaftskrise 2009 habe es in der Spitze 1,44 Millionen Kurzarbeiter gegeben – vor allem im verarbeitenden Gewerbe. Der Wirtschaftseinbruch treffe nun aber mehr Branchen. »Auch angesichts der zu erwartenden Schärfe der Rezession dürfte der Kurzarbeit tendenziell eine höhere Bedeutung zukommen als vor elf Jahren«, heißt es im Monatsbericht.

Wie stark die Rezession ausfallen wird, hängt aus Sicht der Bundesbank entscheidend davon ab, wann die wirtschaftlichen Einschränkungen weiter gelockert werden. Sie erwartet, dass erhebliche Restriktionen bleiben, bis das Virus medizinisch besiegt werden kann. »Eine rasche und starke wirtschaftliche Erholung erscheint aus diesem Grund aus gegenwärtiger Perspektive eher unwahrscheinlich.« Ein wichtiger Faktor sei, wie rasch Verbraucher und Unternehmen wieder zu einem normalen Verhalten zurückkehren werden. »Es steht aber nicht zu befürchten, dass die deutsche Wirtschaft in eine sich selbst verstärkende Abwärtsspirale gerät«, glauben die Bundesbank-Experten. Sie setzen auf die sozialen Sicherungssysteme sowie auf die geldpolitischen Hilfen der Europäischen Zentralbank und die Stützungsprogramme der Bundesregierung. (Reuters/jW)