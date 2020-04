Jansa setzt auf Staatsumbau

Srdjan Zivulovic/REUTERS Nutzt die Krise für autoritäre Maßnahmen: Sloweniens Premier Janez Jansa (M.) hält eine Rede (Ljubljana, 3.6.2018)

In Slowenien sind am Montag die Beschränkungen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus gelockert worden. So ist es nun gestattet, Sport zu treiben, kleinere Geschäfte dürfen wieder öffnen, wobei anderthalb Stunden speziell für sogenannte Risikogruppen vorgesehen sind. Bereits zum Wochenende waren erste Änderungen in Kraft getreten. Gleichzeitig ist die Zahl der Infizierten nur noch geringfügig angestiegen: 1.330 Fälle wurden am Montag morgen gemeldet, insgesamt 74 Todesfälle wurden ausgewiesen, wobei auch in Slowenien nicht unterschieden wird, ob die Menschen an oder mit dem Coronavirus verstarben.

Am Montag begann auch die bisher größte repräsentative Untersuchung in einem europäischen Land, mit der erforscht werden soll, wie weit die zwei Millionen Menschen zählende Bevölkerung durchseucht ist. Von insgesamt 3.000 Bürgern sollen in den kommenden Tagen nicht nur wie in einer ähnlichen Studie in Österreich Abstriche aus dem Rachenraum genommen werden, sondern auch Blutproben. Damit soll herausgefunden werden, wie viele Probanden bereits Antikörper gegen das neuartige Virus ausgebildet haben.

Die derzeit herrschende Angst wurde derweil von der Mitte März ins Amt gekommenen rechten Regierung von Premierminister Janez Jansa zur Umsetzung einer repressiven und autoritären Politik genutzt. Der seit 1993 der Slowenischen Demokratischen Partei (SDS) vorstehende Jansa war am 13. März zum dritten Mal als Kabinettschef vereidigt worden, nachdem im Januar sein Vorgänger, der liberale Schauspieler Marjan Sarec, das Ende der von ihm geleiteten Minderheitsregierung aus fünf Parteien verkündet hatte. Jansa, der sich mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert sieht, hält enge Kontakte mit dem ungarischen Premier Viktor Orban und bedient sich wie dieser einer chauvinistischen Rhetorik, um seine kapitalfreundliche Politik gegen die Interessen der arbeitenden Bevölkerung durchzusetzen.

Eines der ersten Ziele dieses angestrebten Staatsumbaus ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk RTV Slovenija. Bereits eine Woche nachdem Jansa wieder ins Amt gekommen war, griff er den Sender an, weil dieser ein Interview mit einem Gewerkschafter ausgestrahlt hatte, der die Regierung für die Erhöhung ihrer Bezüge kritisiert. Jansa bezichtigte RTV anschließend in einem Tweet der Lüge. In den darauffolgenden Tagen wurden Mitarbeiter des Rundfunks verbal angegriffen, ein Fahrzeug der Anstalt wurde beschädigt. Als der Europarat den staatlicherseits auf Journalisten ausgeübten Druck kritisierte, erwiderte die Regierung, die Situation sei darauf zurückzuführen, dass die slowenischen Medien »ihren Ursprung im ehemaligen kommunistischen Regime haben«.

Die Opposition wirft Jansa derweil vor, die öffentliche Meinung zu manipulieren und unter dem Vorwand, die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen zu wollen, ihre Macht zu missbrauchen. Auch das Verfassungsgericht ist schon eingeschritten. Es hatte in der vergangenen Woche Über ein Ende März von der Regierung verabschiedetes Dekret geurteilt. Dieses stellt das ganze Land unter Quarantäne und setzt das Grundrecht auf Freizügigkeit außer Kraft. Laut den Richtern dürfe ein solcher Eingriff nicht pauschal und zeitlich unbegrenzt erfolgen. Deswegen wurden Teile des Erlasses ausgesetzt.

Die linksozialdemokratische Partei Levica, die mit neun Abgeordneten im 90 Sitze umfassenden Parlament in Ljubljana vertreten ist, begrüßte die Entscheidung der Verfassungsrichter. Levica-Vertreter Matej Vatovec unterstrich in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung, dass das Virus »anstelle mit einer willkürlichen, repressiven Beeinträchtigung der Bewegungsfreiheit dort bekämpft werden sollte, wo es Brennpunkte gibt und wo das größte Risiko für die Bevölkerung besteht – beispielsweise in Pflegeheimen«.