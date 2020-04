»Nur ein Tropfen auf den heißen Stein«

Christian-Ditsch.de Mit Transparenten, Plakaten und Flyern protestierten am 19. April 2020 in Berlin Menschen mit mehreren Flashmobs gegen das europäische Grenzregime und die immer weiter zunehmenden Beschränkung der Versammlungsfreiheit, hier im Stadtteil Kreuzberg

Unter der Überschrift »Leave no one behind«, zu deutsch etwa »Lasst niemanden zurück«, läuft derzeit eine Kampagne der »Seebrücke«-Bewegung. Am vergangenen Sonntag forderten Aktive, die Geflüchtetenlager auf den griechischen Inseln zu evakuieren. Wie funktioniert Ihr Protest im Internet?

Obgleich die technische Übertragung leider nicht reibungslos klappte, beteiligten sich weit mehr als 1.000 Menschen an unserer Onlinedemo. Wie groß das Engagement ist, war daran zu erkennen, dass die meisten trotz verspätetem Beginn und dem einen oder anderen Hänger in der Übertragung geduldig dabeiblieben. Im Chat erreichten uns ermunternde Kommentare. Ein Moderatorenteam führte durch die Demo. Aktivistinnen und Aktivisten hatten im Vorfeld Videos vorbereitet, die Protestplakate an Balkons und Fenstern oder Aktionen auf der Straße zeigten. Reden von Helferinnen für Geflüchtete, Aktivisten und Betroffenen in Lagern wurden eingespielt. Sie forderten zur Solidarität auf und dazu, in diesen schweren Zeiten von Corona niemanden zurückzulassen.

Am vergangenen Wochenende landeten 47 Kinder aus den Ägäis-Lagern in Hannover. Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU sprach von einem Zeichen europäischer Solidarität«. Wie sehen Sie das?

Das ist allenfalls beschämend. In den überfüllten Lagern auf den griechischen Inseln sind 40.000 Menschen auf engstem Raum zusammengepfercht. Sie können sich nicht vor dem Coronavirus schützen, da helfen keine Forderungen nach »Abstand halten« oder »daheim bleiben«. Zwar beabsichtigt eine sogenannte Koalition der Willigen, 1.600 Kinder und Jugendliche in der EU zu verteilen, davon sollen insgesamt 350 nach Deutschland. Doch auch das wirkt bloß wie ein Tropfen auf den heißen Stein.

Am Sonntag gab es online die Aufforderung, im Netz »Radau zu machen« und die Forderungen der Bewegung über verschiedene Kanäle an die politisch Verantwortlichen zu schicken. Wie war die Beteiligung?

Wir haben keinen kompletten Überblick. Aber viele Aktivistinnen und Aktivisten lokaler »Seebrücke«-Gruppen, von »Ende Gelände« und »Fridays for Future« forderten etwa das Bundesinnenministerium per Twitter dazu auf, sofort zu handeln und die griechischen Lager komplett zu evakuieren. Sie wiesen darauf hin, dass 141 Städte und Länder in Deutschland aufnahmebereit sind.

Es war nicht das erste Mal, dass sie für eine Aufnahme der Geflüchteten aus Griechenland online demonstrierten?

Es war schon die zweite Onlinedemo innerhalb unserer Kampagne. Bei der ersten hatten etwa 5.000 Leute mitgemacht.

Besteht bei der Aktionsform nicht ein Problem damit, dass unter dem »Seebrücke«-Internetlink nur die zusammenkommen, die sowieso schon einer Meinung sind?

Wir konnten auch viele Menschen anderer, mit uns befreundeter Organisationen erreichen. Weil die Aktion gut im Internet verbreitet werden kann, machen auch Leute mit, die sonst vielleicht eher nicht zu einer Demo auf die Straße gehen würden.

Wie sicher kann man sich sein, dass sich die Leute wirklich für die Belange von Geflüchteten interessieren und nicht eher beiläufig von der Couch aus eine Petition hier, eine Kampagne dort unterstützen?

Wir haben viele Aktive, die an Protesten generell laut und mutig teilnehmen, Transparente aushängen, Parolen mit Kreide auf die Straße malen – und auf diesen Wegen auch unsere Onlinedemos vorbereiten. Wenn sich Leute daran niedrigschwellig beteiligen können, finden wir das gut.

Wäre die Coronaviruspandemie halbwegs im Griff und es könnte wieder demonstriert werden, würden Sie dann sagen: Wozu auf die Straße, es geht doch auch online?

Nein, die Straße ist uns wichtig. Deshalb demonstrierten wir – wenn auch unter Auflagen – am ersten Aprilwochenende bundesweit auf der Straße, in Frankfurt am Main, Berlin, Hamburg und anderswo. Am vergangenen Wochenende gab es erneut Mahnwachen an vier Stellen am Elbufer in Hamburg, mit insgesamt etwa 60 Leuten – sogar von der dortigen Versammlungsbehörde bestätigt. Immerhin hat das Bundesverfassungsgericht vor kurzem festgestellt, dass die Meinungsfreiheit nicht komplett unterbunden werden darf.