Britische Coronamaßnahmen um drei Wochen verlängert

Andrew Parsons/10 Downing Street/ via AP

London. Die britische Regierung verlängert im Kampf gegen die Coronapandemie ihre Beschränkungen um mindestens drei Wochen. Außenminister Dominic Raab sprach am Donnerstag von einer »gefährlichen Phase« der Pandemie, in der die Maßnahmen nicht gelockert werden könnten, ohne das Erreichte zu gefährden. Die seit dem 23. März geltende Ausgangssperre werde »um mindestens drei Wochen« verlängert, sagte er. Es gebe aber »Licht am Ende des Tunnels«. Die Verlängerung der Maßnahmen war erwartet worden. Einer Umfrage von YouGov zufolge unterstützen 91 Prozent der Briten den Schritt. Raab führt die Regierung in London während sich Premierminister Boris Johnson von seiner eigenen Covid-19-Erkrankung erholt. Jüngsten Daten zufolge steigt die Zahl der in britischen Krankenhäusern verzeichneten Toten so schnell wie seit fünf Tagen nicht mehr. Insgesamt sind demnach 13.729 Todes- und 103.093 Infektionsfälle bekannt. Da diese Erhebungen nicht die Fälle etwa in Altersheimen einbeziehen, dürften die eigentlichen Zahlen höher liegen. (AFP/dpa/jW)