Große Erwartungen

Dallas. Satou Sabally, 21jährige Basketballerin aus Berlin, ist beim »WNBA Draft«, der Talentevergabe der stärksten Liga der Welt, am Wochenende als zweite Spielerin ausgewählt worden. Sabally läuft künftig für die Dallas Wings auf. Noch nie waren eine Athletin oder ein Athlet aus Deutschland beim Sprung in die US-Profiligen WNBA oder NBA so hoch eingeschätzt worden. (sid/jW)