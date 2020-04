Carlsen im Tiebreak

Bonn. Schachweltmeister Magnus Carlsen ist mit einem Sieg im Tiebreak in ein Onlineturnier gestartet. Der 29jährige Norweger gewann sein Auftaktmatch am Sonnabend gegen Hikaru Nakamura (USA) nach 2:2-Zwischenstand in einem fünften Spiel mit noch kürzerer Bedenkzeit. Das zweite Duell der ersten Runde gewann der Chinese Ding Liren gegen den 16jährigen Iraner Alireza Firouzja. Bei dem Einladungsturnier spielen acht Großmeister Partien mit verkürzter Bedenkzeit – jeder Spieler hat 15 Minuten und bekommt zehn Sekunden für jeden Zug dazu. Fünf der Teilnehmer waren beim WM-Kandidatenturnier am Start, das Ende März im russischen Jekaterinburg abgebrochen wurde. (sid/jW)