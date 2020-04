Eine Frage der Enteignung

Patrick T. Fallon/REUTERS Zerstörung der Natur: Mine des britisch-australischen Bergbaukonzerns Rio Tinto im kalifornischen Boron (15.11.2019)

Das jüngste, bisher nur in englischer Sprache erhältliche Buch zur ökologischen Frage aus der Oregon-Schule um den Herausgeber des US-amerikanischen Magazins Monthly Review, John Bellamy Foster, umfasst elf Beiträge. Zehn von ihnen sind zwischen 2009 und 2018 andernorts erschienen, wurden aber teils grundlegend überarbeitet und aktualisiert.

Einzig das zweite Kapitel zum »ökologischen Bruch« im Irland des 19. Jahrhunderts ist neu. Die beiden Autoren Foster und Brett Clark zeichnen darin Marx’ Kritik des Wucherrentensystems britischer Grundeigentümer und der zur Begleichung der Renten nötigen Getreideexporte ins benachbarte Königreich nach. Zusammen hätten sie den Nährstoffkreislauf des irischen Bodens unterbrochen. »Ökonomischer und ökologischer Imperialismus« führten so zur »Großen Hungersnot« und zur enormen Emigration.

Dieser Artikel gehört inhaltlich in den ersten Teil des Bandes, zu dem neben der umfangreichen Einleitung weitere fünf Essays zählen. In ihnen entwickeln die Autoren ihre wesentliche theoretische Neuerung, welche der Titel des Buchs bereits indiziert und mit der sie den Schulterschluss mit Intellektuellen wie der Feministin Nancy Fraser suchen. Die grundsätzliche Idee Fosters und Clarks ist, einen wissenschaftlich adäquaten Begriff aus dem terminologischen Haushalt der Gesellschaftstheorie von Marx und Engels zu gewinnen, mit dem Ausbeutungs- und Herrschaftsbeziehungen bezeichnet werden können, die nicht Teil des Kapitalverhältnisses sind.

Im dafür maßgeblichen ersten Buchkapitel »Die Enteignung der Natur« schlagen sie »Enteignung« (»expropriation«) beziehungsweise »Raub(bau)« (»robbery«) vor. Komplementär zum Prozess der Ausbeutung der formal freien Lohnarbeit durch das Kapital, welcher über den Äquivalententausch auf dem Markt vermittelt sei, werde etwa die äußere Natur ohne Tausch und Äquivalent angeeignet. Während der Ausbeutungsprozess der Lohnarbeit das Innere des sich selbst reproduzierenden kapitalistischen Systems ausmache, bemächtige sich das System seiner äußeren Umwelt, hier verstanden im weiteren Sinne von allem Nichtkapitalistischen wie der äußeren Natur, durch Enteignung. Paradigmatisch sei dies von Marx in dessen Analyse der sogenannten ursprünglichen Akkumulation in den Grundrissen und im Kapital dargestellt worden. Der Vorgang der Enteignung sei aber kein einmaliger, sondern wiederhole sich stetig in Relation zum Äußeren der Kapitalzirkulation und bewirke unter anderem die Zerstörung der natürlichen Lebens- und Produktionsbedingungen. Die historische Entwicklung des Kapitalismus gründe also, so eine wesentliche Schlussfolgerung, auf einer »Dialektik von Ausbeutung und Enteignung«.

Mit diesem Verständnis von »Enteignung« erschließen sich Foster und Clark im weiteren dann diverse Felder. In »Frauen, Natur und das Kapital in der Industriellen Revolution« zeigen sie, dass Marx die zumeist weibliche Hausarbeit von der Mehrwert produzierenden Arbeit bei seiner Darstellung im Kapital ausschließen musste, weil das Kapital in der Wirklichkeit so verfährt. Marx’ Kategorie der Enteignung böte jedoch die Möglichkeit, die Aneignung reproduktiver Arbeit theoretisch zu begreifen. Zu einem ähnlichen Schluss kommt das Autorenduo auch in bezug auf Tiere in »Marx und entfremdeter Speziesismus«, neben »Die lange ökologische Revolution« einer von zwei Aufsätzen des Bandes, der bereits in deutscher Sprache veröffentlicht wurde. In der kapitalistischen Fleischproduktion, die Marx schon zu seiner Zeit kritisierte, würden Tiere vom Kapital als Produktionsmittel behandelt. Entsprechend zählten auch sie zu denen, die das Kapital enteignet.

Auf den ersten Blick scheint der konzeptionelle Vorschlag Fosters und Clarks einleuchtend. In zweiter Reflexion offenbaren sich aber einige Unschärfen, zum Beispiel bei der Differenzierung zwischen Inwertsetzung von Natur und ihrer dauerhaften Aneignung nach der ursprünglichen Akkumulation durch das Kapital. Auch unterscheiden sich die Formen, in denen »Arbeit« von Nichtlohnarbeitern angeeignet wird. Diese besitzen weder immer einen vollständig enteignenden Charakter noch sind sie gänzlich außerhalb der ökonomischen Produktion angesiedelt.

Der zweite Block des Buches schließt nicht unmittelbar an das Theorem der »Enteignung« an. Dennoch gibt es zahlreiche Verbindungslinien. In »Der Wert ist nicht alles« verteidigen Foster und Gastautor Paul Burkett die Arbeitswerttheorie von Marx gegen Versuche insbesondere posthumanistischer Theoretiker wie Jason W. Moore, Natur und ähnliche Kategorien in diese zu integrieren und sie damit de facto wissenschaftlich unbrauchbar zu machen. »Die lange ökologische Revolution« ist schließlich ein starkes Plädoyer gegen einen »neuen prometheischen Sozialismus«, wie er etwa im US-Magazin Jacobin vertreten wurde. Ökologische Pro­bleme könnten nicht links-ökomodernistisch, also in erster Instanz durch Technologie, einen starken Staat und Umverteilung gelöst werden, sondern nur sozial: durch die Expropriation der Expropriateure.