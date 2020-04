Stilles Gedenken zum 75. Jahrestag der Befreiung Köpenicks

Die VVN-BdA Köpenick e. V. mobilisiert anlässlich des 75. Jahrestags der Befreiung von Köpenick zu einem stillen Gedenken. In einer am Wochenende veröffentlichten Pressemitteilung heißt es dazu:

Wir rufen alle Antifaschistinnen und Antifaschisten auf, am Donnerstag, 23. April, der Befreiung Köpenicks durch die Rote Armee auf dem Platz des 23. April individuell zu gedenken.

Am 23. April 1945 befreiten Einheiten der 8. Gardearmee und der 1. Gardepanzerarmee W. I. Tschuikows den Stadtteil Köpenick vom deutschen Faschismus – für uns ein Grund zum Feiern, aber auch Anlass zum stillen Gedenken an die vielen Opfer des NS-Terrors. Ganz Europa war verwüstet worden. Millionen Tote forderte der Krieg der Deutschen.

In den Konzentrationslagern wurden Millionen Menschen – Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle, politische Gegner, Soldaten der Antihitlerkoalition und unzählige andere – ermordet. In verlustreichen Kämpfen brachten die Alliierten und Widerstandskämpfer der Résistance den Krieg an seinen Ausgangsort zurück und zerschlugen die Wehrmacht. Am 8. Mai 1945 kapitulierte Nazideutschland endgültig.

Heute torpedieren AfD und Co. die Erinnerung an die Verbrechen der Nationalsozialisten – durch Verharmlosen, durch Gleichsetzen. Die Zeit zwischen 1933 und 1945 sei nur ein »Vogelschiss« in der deutschen Geschichte gewesen. Rechtsterroristen morden sich durch das Land, wie Kassel, Halle und Hanau zeigen. Gleichzeitig wird der VVN-BdA die Gemeinnützigkeit entzogen. Befreiung feiern bedeutet daher auch, den antifaschistischen Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus, LGBTIQ- Feindlichkeit und für eine solidarische Gesellschaft aufzunehmen. Aufgrund der Coronapandemie können Gedenkveranstaltungen nicht ohne weiteres durchgeführt werden. Wir gedenken dennoch und rufen alle Antifaschistinnen und Antifaschisten auf, am 23. April Blumen, Kränze, Botschaften oder Schilder an dem Mahnmal auf dem Platz des 23. April abzulegen. Auch am 8. Mai können Spaziergänge zu den Denkmalen für die Opfer des Faschismus führen. Macht Fotos, schickt sie uns oder teilt sie in den sozialen Medien. (…)

Die Naturfreunde Berlin forderten am Sonntag Senat und die Regierungsfraktionen des Bundeslandes auf, Geflüchtete von den griechischen Inseln in der Hauptstadt aufzunehmen. In einer Pressemitteilung vom Sonntag erklärt Uwe Hiksch, stellvertretender Landesvorsitzender des eingetragenen Vereins:

Ausdrücklich begrüßen die Naturfreunde Berlin die Aussage von Justizsenator Dirk Behrendt, dass Berlin kurzfristig 500 bis 1.500 Flüchtlinge aufnehmen könne. Jugendsenatorin Sandra Scheeres erklärte, dass die Stadt angesichts der aktuellen Coronalage Kapazitäten für bis zu 300 geflüchtete Kinder in der Jugendhilfe habe. Hier müssen den Worten jedoch sofort Taten folgen.

Das Bundesland Berlin ist sofort in der Lage, mindestens 1.5000 Geflüchtete aufzunehmen und ihnen eine menschenwürdige Behandlung und Unterbringung zu ermöglichen. Wir Naturfreunde erwarten von der rot-rot-grünen Regierungskoalition, dass sie sofort handelt und unbegleitete Kinder und Jugendliche, alleinreisende Frauen mit Kindern und Familien mit Kindern aus den Lagern holt und in Berlin einen sicheren Aufenthalt bietet.