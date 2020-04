Kleines Format

Daniel Reinhardt/dpa Mit Sicherheitsabstand: Seebrücke-Demonstrant am Samstag in Hamburg

Am Nordufer der Binnenalster müssen sich die Demonstranten noch sortieren. »Geht mal ein paar Schritte da rüber«, dirigiert eine Ordnerin zwei Mitstreiter, die ein Spruchband mit der Aufschrift »Lager evakuieren« halten. Nach einigen Minuten steht die Kette. 20 Aktivisten mit einem Mindestabstand von zwei Metern zueinander, alle tragen Atemschutzmasken. Auch in Zeiten der Pandemie wollen sie Flagge zeigen, an die erinnern, für die die Krise schlimmere Folgen hat als ein paar Wochen Homeoffice oder eine stornierte Reise: die Flüchtlinge in den griechischen Lagern und auf dem Mittelmeer.

Den Protest im Kleinformat hat Hamburgs Versammlungsbehörde zugelassen, immerhin mehr als sie bisher erlaubt hat. Unter der Überschrift »Leave no one behind« durfte die Organisation Seebrücke am Samstag mittag in der Innenstadt bei strahlendem Sonnenschein eine einstündige Kundgebung mit 60 Teilnehmern abgehalten, und zwar verteilt auf vier Orte. Die Minimahnwachen stehen an den vier Ecken der Binnenalster, zwei mit 20, zwei mit zehn Teilnehmern. Sie tragen die Fahnen von Seebrücke, Banner und Pappschilder mit Aufschriften wie »Europas Häfen öffnen, sofort« oder »Grenzen töten«.

Auf der Reesendammbrücke, gleich gegenüber vom Rathaus, hat sich Christoph Kleine in die dortige Mahnwache eingereiht. Auf die Frage, ob er zufrieden ist, überhaupt demonstrieren zu können, erklärt er gegenüber jW, das sei »das falsche Wort«. Seebrücke habe die Erlaubnis für die Mahnwachen wahrgenommen, hätte aber eigentlich gern die geplante »Abstandsmahnwache« mit etwa 450 Teilnehmern veranstaltet, also eine Menschenkette um die Binnenalster. »Wir hatten ein Superkonzept vorgelegt, etwa mit gestaffelter Anreise aus vier Richtungen«, sagt Kleine.

»Völlig absurd« sei das Verbot der Kundgebung, vor allem die Begründung, eine so große Demo ziehe viele Leute an, so dass der Infektionsschutz nicht garantiert werden könne, erklärt der Seebrücke-Sprecher. Immerhin habe sich nach den jüngsten Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Hamburg und des Bundesverfassungsgerichts auch bei der Polizei die Erkenntnis durchgesetzt, dass »die bisherige repressive Strategie des Totalverbots« nicht aufrechtzuerhalten sei. »Protest im Kleinformat ist unzureichend, aber ein erster Schritt und besser als gar kein Protest«, so Kleine.

Auch in Stuttgart durfte am Samstag unter Einhaltung von »Social distancing« demonstriert werden. Auf dem Schlossplatz fanden sich etwa 50 Personen ein, um gegen die Einschränkung von Grundrechten in der Coronakrise zu protestieren. Im Gegensatz zur Mahnwache in Hamburg waren hier offenbar auch Rechte unter den Demonstranten. Nach einem Bericht der Stuttgarter Nachrichten war unter anderem der ehemalige AfD-Landtagsabgeordnete Heinrich Fiechtner dabei, der einen Bekannten demonstrativ mit Handschlag begrüßte.

Die Stadt hatte die von einem Privatmann angemeldete Demo verboten, das Bundesverfassungsgericht aber einem Eilantrag gegen das Verbot stattgegeben. »Eine Verfassungsbeschwerde wäre nach gegenwärtigem Stand offensichtlich begründet«, heißt es in dem Beschluss vom Freitag. Es sei zwar richtig, dass die Infektionszahlen gerade in Stuttgart in den vergangenen Wochen stark gestiegen seien. Das befreie aber nicht davon, »möglichst in kooperativer Abstimmung mit dem Antragsteller alle in Betracht kommenden Schutzmaßnahmen in Betracht zu ziehen und sich in dieser Weise um eine Lösung zu bemühen«. Am Mittwoch hatten die Richter bereits das Verbot zweier Demonstrationen in Gießen gekippt (jW berichtete).

In Berlin löste die Polizei am Samstag nachmittag eine nicht genehmigte Demonstration vor der Volksbühne auf, die nach Angaben verschiedener Beobachter ebenfalls »Querfront«-Charakter hatte. Seit einigen Wochen kommen dort jeden Samstag Menschen zusammen, um für »das Grundgesetz« zu demonstrieren. Diesmal waren es rund 500 Teilnehmer, unter die sich auch Impfgegner und – nach Angaben des Tagesspiegel – Rechte wie der Neonazi Nikolai Nerling, der in »sozialen Netzwerken« als »Volkslehrer« auftritt, gemischt hatten. Nach Polizeiangaben waren 260 Beamte vor Ort, um den Platz zu räumen. Mehrere Personen hätten Widerstand geleistet.