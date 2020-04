Finanzielle Katastrophe für Beschäftigte

Matthias Rietschel/dpa Gäste bleiben aus. Protestaktion von Hoteliers und Restaurantbetreibern auf dem Dresdner Neumarkt (17.4.2020)

In Deutschland könnten wegen der Coronakrise dem Branchenverband Dehoga zufolge 70.000 Hotel- und Gastronomiebetriebe pleite gehen, sagte die Hauptgeschäftsführerin des Hotel- und Gasstättenverbands (Dehoga) Ingrid Hartges zu Bild am Sonntag. »Ohne zusätzliche staatliche Unterstützung steht jeder dritte Betrieb vor der Insolvenz.« Deshalb fordere der Verband eine verantwortungsvolle Öffnung von Restaurants und Cafes, die Absenkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent und einen staatlichen Rettungsfonds mit Direkthilfen für Betriebe. Bundesfinanzminister Olaf Scholz stellte der Branche finanzielle Unterstützung in Aussicht. »Natürlich schauen wir genau, ob und wo wir gezielt weitere Hilfen benötigen«, sagte er gegenüber Welt am Sonntag.

Guido Zeitler, Vorsitzender der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG), entgegnete am Sonntag: »In einem neuen Corona-Rettungspaket für das Gastgewerbe muss sichergestellt sein, dass nicht nur die Arbeitgeber, sondern auch die Arbeitnehmer profitieren.« Die Mitarbeiter der seit Wochen geschlossenen Betriebe müssten meist mit dem Kurzarbeitergeld von 60 Prozent des letzten Nettolohns auskommen. Bei den in der Branche ohnehin niedrigen Löhnen sei die Coronapandemie für die Betroffenen »längst eine finanzielle Katastrophe«. Einer Köchin in Berlin bleibe noch etwa 900 Euro zum Leben – das reiche einfach nicht aus.

Anders als andere Unternehmerverbände habe sich der Dehoga aber geweigert, über Tarifverträge eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes zu vereinbaren. Deshalb müsse nun die Bundesregierung eingreifen und für eine Aufstockung sorgen, so Zeitler. Die bereits seit Jahren vom Dehoga geforderte dauerhafte Absenkung der Mehrwertsteuer von 19 auf sieben Prozent lehne die Gewerkschaft NGG weiterhin ab. Es zeige sich doch gerade jetzt in der Krise, wie wichtig es sei, dass der Staat handlungsfähig ist. Dazu müssten auch Gastronomie und Hotellerie einen Beitrag leisten, so der Gewerkschaftsvorsitzende. (Reuters/dpa/jW)