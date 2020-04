Kreuzworträtsel

Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis Mittwoch, 22. April, an junge Welt, Torstraße 6, 10119 Berlin, oder per E-Mail an ­­redaktion@jungewelt.de, verlosen wir zweimal das Buch: »In unserem Herzen DDR« von Horst Jäkel (Hrsg.), erschienen im GNN Verlag.

Das Buch »Die christliche Rechte in Deutschland. Strukturen, Feindbilder, Allianzen« von Lucius Teidelbaum, erschienen bei Unrast Transparent, haben gewonnen: Marion Hartl aus Landshut und Petra Euhus aus Berlin.