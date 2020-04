Er kann Bauern in Frösche verwandeln

Yves Herman/REUTERS

5. April

Ein sonniger Sonntag, angeblich 18 Grad, fühlen sich an wie 17. Ich habe heute erstmals (!) nach einer Seite mit aktuellen Zahlen der Coronapandemie gesucht. Stand Sonntag null Uhr sind in Deutschland 1.342 Menschen an Covid-19 gestorben. Für mich eine rein abstrakte Angabe. Ich schreibe 5.4. und 1.342 auf einen Zettel. Statistiken sind die Leidenschaft des Weimarer Kneipers H., dem als Kunde zu dienen ich seit 17 Jahren die Ehre habe. Ich will seine Einrichtung für betreutes Trinken hier nicht outen, deshalb umschreibe ich sie selbsterklärend als die »Unnahbar«. H. veranstaltet für seine Kunden ein unglaublich komplexes, ligaübergreifendes Fußballtipspiel mit Regeln, die er selbst erfunden hat und die keiner außer ihm nachvollziehen kann. In seiner Freizeit bewohnt H., der von engen Freunden auch H. genannt wird, eine große Plattensammlung. Jede Platte ist archiviert und sorgfältig nach unsinnigen Kriterien geordnet, wie er mir verraten hat.

Sonst ist er der Sänger der wahrscheinlich ältesten noch existierenden Punkband der DDR, der Madmans, die seit Jahrzehnten mit einem Auftritt pro Jahr auf Weimar-Tournee ist. Die Madmans wollten auch zum 30. Geburtstag der besetzten Gerber 3 auftreten, zu zweit, die Band leidet arg an einer Spaltung, aber das Konzert ist dem Virus zum Opfer gefallen. Ersatzweise hat H. am 27. März ein Live-Konzert auf Facebook gepostet. Er sitzt in seinem Schallplattenarchiv auf einem Trainingsfahrrad, ein Kassettenrekorder scheppert einen 30 Jahre alten Madmans-Titel, und H. strampelt im Takt und singt den Text dazu.

6. April

Das Fenster steht offen, die Sonne scheint, die Magnolien vor dem Haus sind fast kaputt. Der späte Frost letzte Woche hat die Blüten ganz verdorben, aber es kommen gerade neue nach – seit wann interessiere ich mich für Pflanzen?

Bodycount: In den vergangenen 24 Stunden sind in Deutschland 92 Menschen an Covid-19 verstorben, sagt die Seite vom Tuberkel-Gedenkinstitut, es sind jetzt insgesamt 1.434 Coronaopfer. Aus England wurde der Tod von Alexander Thynn (87) gemeldet, dem legendären 7. Marquess of Bath. Er hat sich die Zeit als barfuß laufender Superreicher damit vertrieben, beeindruckend erfolglos Politik zu machen, schweinische Bilder zu malen und 75 Kinder in die Welt zu setzen beziehungsweise letzteres zu behaupten.

Der infizierte britische Reichszirkusdirektor Boris Johnson, der sonst Bauern in Frösche verwandeln kann, hat sich ins Krankenhaus einliefern lassen (am 5.4. abends, jW). Ich frage mich, warum sie nicht einfach sein Schlafzimmer zur Intensivstation umgebaut haben. Sofort vermute ich eine Inszenierung.

Unterschätzt habe ich die Hilfsbereitschaft der Bürger der Festungsstadt Nürnberg. Der Anrufbeantworter der Wärmestube hinter dem Hauptbahnhof bittet regelrecht darum, keine Lebensmittelpakete für Obdachlose vorbeizubringen. Es sei für absehbare Zeit genug gespendet worden, sie würden bei Bedarf einen neuen Aufruf starten.

Vorgestern habe ich den Bundesliga-Samstag mit Fußballgucken und Biersaufen gemacht. Ohne Fußballgucken. Das Bier war auch scheiße. Hacker-Pschorr aus München, ich wollte es einmal probiert haben. Nach dem ersten Schluck habe ich bereut, dass ich zum Probieren gleich acht Hülsen gekauft hatte. Das Trinken alleine im Schaukelstuhl hat auch sonst keinen Spaß gemacht, und das geht schon länger so. Ich befürchte, mir eine schmerzhafte Abstinenz zuzuziehen.

Früher habe ich an einem Bundesliga-Samstag einige 60-Gramm-Gläschen Palinka mit Hektolitern Bier heruntergespült, um den vom Kiffen und Faseln trockenen Mund zu befeuchten. Wenn es sein musste, konnte ich das auch täglich durchziehen, aber so schlimm war es nur in wenigen Jahrzehnten meines Lebens. Bei Radio Hamburg wurde 1997 nach einem senderüblichen Gelage im Alten Land eine neue Maßeinheit eingeführt: Sehr breit = 1 Deason. Weil ich erst sterben möchte, wenn mich die Linie 4 nach Gibitzenhof überfährt, habe ich vor zehn Jahren mit dem Hochleistungstrinken aufgehört und saufe jetzt nur noch gelegentlich in der Kreisklasse.

7. April

Zur Lage: Es ist sonnig und hat 23 Grad. Der Kurz hat angekündigt, unter Umständen demnächst damit anzufangen, Österreich schrittweise wieder hochzufahren. Vielleicht öffnen sie schon im Juni die ersten Skilifts.

In Deutschland sind am Sonntag 92 Menschen gestorben, am Montag waren es mit 173 fast doppelt so viele. Diese Verdoppelung muss aber nicht unbedingt als Verdoppelung verstanden werden, erklären die Experten. Am Sonntag fallen die Totenzahlen bei Seuchen in Deutschland nämlich aus bürokratischen Gründen immer niedriger aus als an Wochentagen.

Boris Johnson ist entweder als Simulant so abgebrüht wie als Lügner, oder er ringt gerade tatsächlich um sein Leben. Er wurde gestern auf die Intensivstation verlegt, das Tagesgeschäft bei der Zerstörung Großbritanniens hat sein Außenminister Dominic Raab übernommen.

Die Häuptlinge der beiden bajuwarischen Stämme sonnen sich in besten Umfragewerten. Der Ostbayer Kurz kommt in einer Umfrage auf 74 Prozent Zustimmung, Söders CSU in Westbayern auf 44 Prozent. Macht zusammen 118 Prozent. Wie er’s nur immer hinkriegt, der gscherte Hund.

In den Straßen von Augsburg haben sich am Sonntag Szenen aus den Straßen von San Francisco abgespielt, nur noch hektischer. Zwei Männer wurden im ICE von München nach Augsburg ohne Fahrschein erwischt. Nach der Ankunft im Bahnhof rannten sie weg. Der eine war so doof und flüchtete zu Fuß. Er ward nicht mehr gesehen. Der andere aber sprang auf einen Elektroroller und surrte los! Ein beherzter Bürger übergab einer 20jährigen Polizistin sein E-Bike. Sie jagte dem Schwarzfahrer mit 1,2 Volt hinterher und konnte ihn fassen und fesseln.

Ich bin noch nie von einer Polizistin gefesselt worden. Kommt auf die Nach-Corona-To-Do-List.

8. April

Am Nachmittag habe ich mit mir hinter dem Haus die Biergartensaison eröffnet. Ich war nicht ganz allein. Die Katze lag im Halbschatten, und eine dänische Windmühle auf einem Betonsockel drehte ihre Flügel. Der Garten besteht aus drei handtuchbreit Wiese, umgeben von frisch gestutzten Büschen und Bäumchen und vielen Blumen, die angefangen haben zu blühen und irgendwelche Namen tragen.

Securityschergen in München (München ist ein Ortsteil von »Bad Berka«. Was »Bad Berka« ist, weiß ich nicht) ertappten drei Personen im Alter von 19 bis 33 Jahren, die in der Nacht in eine alte Klinik eingestiegen waren. Der Einbruch war aber kein Verstoß gegen das Versammlungsverbot: Alle drei gehören derselben Familie an.

9. April

Ich bin heute wieder vor die Tür gegangen, Verschreibungen holen und einlösen. In der Apotheke hängen Bilder von über hundert Jahre alten ­Straßenansichten von Gleißhammer. Eines der Bilder ist ein Mannschaftsfoto vom 1. FC Nürnberg aus den glorreichen zwanziger Jahren. Die Apothekerinnen stehen hinter Absperrungen aus Stühlen und bedienen sehr entspannt die ­Kundschaft. In zehn Sprachen übrigens, ein Schild am Eingang gibt darüber ­Auskunft. Naja, sie haben ­Serbokroatisch dreimal aufgeführt, aber vielleicht wollen das die Bosnier und Kroaten so.

Ignoranz in der Krise ist eine Strategie, wenn man der Traumaforscherin Tanja Michael glauben will. Die ganze Grübelei über drohende Gefahren sei schädlich, sagte sie dem SZ-Magazin und empfahl strikte Gelassenheit.

Das dachte sich wohl auch eine Frau in der kleinen Stadt Alton in Illinois und ging einen trinken in Hirma’s Taverne. Ausgehen ist aber auch in Illinois verboten, so schickte Bürgermeister Brant Walker die Polizei los, und Hirma’s Taverne wurde gebustet. Blöd: Die durstige Frau war Mrs. Walker. Der Bürgermeistergattin drohen bis zu 364 Tage Knast und 2.500 Dollar Strafe.

In den USA hat die Pandemie zu den größten Massenentlassungen seit dem Schwarzen Freitag geführt, arbeitslos gemeldet haben sich in den vergangenen drei Wochen mehr als 17 Millionen Menschen. Viele von ihnen kennen das Rennen um mies bezahlte Jobs, das sie erwartet, die anderen werden es jetzt kennenlernen.

10. April

Durch das Fenster unterm Dach kann man in die Nachbargärten schauen, wo die ­Reihenhäusler bei Kaffee und Kuchen auf die ­Kreuzigung des Heiland warten. Die Wiederauferstehung ist erst für übermorgen geplant, wenn’s der Söder erlaubt.

In den USA beginnt die Wohnungskrise. Schon im März hat nach einem Bericht von CNN ein Drittel der Mieter den Mietzins nicht gezahlt. In zwei Monaten drohen massenhaft Räumungen.

Die Bude, die ich, nach drei Nächten in Junkiehotels, vier Wochen lang im Spätsommer 2003 in Chicago bewohnt habe, ein Männerwohnheim in der Near Northside, hat mich 400 Dollar gekostet. Man musste sich polizeilich anmelden, abgemeldet hat manch einen Mieter in den vier Wochen, die ich dort wohnte, der Notarzt.

Ich ging jeden Morgen zur Jobsuche auf die Straße. Ich klapperte alle Läden und Fast-Food-Buden in der Gegend ab. Ich werde innerhalb von 14 Tagen in etwa 50 Shops gewesen sein. Nach drei Tagen hatte ich die erste Stelle gefunden, Telefonist im Pizzakeller, die Stunden reichten aber nicht. Ich brauchte noch einen zweiten Job mit Arbeitszeiten, die sich mit denen im ersten vertrugen.

Sie beschäftigen niemanden in Vollzeit, weil jede gearbeitete Stunde über 40 mit 150 Prozent entlohnt werden muss. Später streichen sie dir sukzessive die Stunden, wenn die turnusgemäßen Gehaltserhöhungen deine Arbeit teurer machen. Aus diesem Dilemma führt nur ein Weg heraus: »Assistant Manager« werden. In den Arsch kriechen und Leute anscheißen.

11. April

Der Spiegel hat über den turkmenischen Diktator Gurbanguly Berdimuchamedow berichtet. Der war früher Zahnarzt und kann schneller schießen als der Schatten von Chuck Norris. Berdimuchamedow jedenfalls hat angewiesen, flächendeckend Steppenraute verbrennen zu lassen, um das Virus auszurotten. Das Gewächs wirkt sedierend, antidepressiv und halluzinogen. Geiler Typ, der Gurbi.

An Ostersamstagen wie heute denke ich gerne an die Feiertage ’99 zurück. Damals hat die Thüringer Landesmedienanstalt eine Akte über mich angelegt, weil mich der eigene Chefredakteur wegen eines harmlosen Gags in der Frühsendung verpfiffen hatte. Okay, es war ein Jesuswitz, und es war Ostersamstag, aber es haben zuerst nur vier Anrufer protestiert. Dann habe ich die Nummer noch ein zweites Mal gebracht.

Alle Mitarbeiter des Senders hatten daraufhin wegen »der unsäglichen Entgleisung des Herrn Deason« eine Zurechtweisung der Landesmedienanstalt im Fach liegen und sollten irgendwas über Programmgrundsätze unterschreiben. Ich verließ den Sender, wäre sowieso gefeuert worden, und zu allem Überfluss haben sie aufgehört, mir mein fettes Gehalt zu überweisen.

Ich muss die Geschichte mit der Suche nach einem Zweitjob, 2003 in Chicago, fertigerzählen. Nach vielen erfolglosen Bewerbungen suchte ich im Telefonbuch nach deutschen Restaurants und rief das erstbeste an. Ich wurde gleich für den Nachmittag einbestellt. Es war eine schäbige Zweigniederlassung der traditionsreichen »Glunz Taverne«. Mr Glunz persönlich war da und stellte mich der Frau hinter der Bar vor. Ich sollte mit ihr deutsch reden. Ich redete sie derb bayerisch an, Prüfung bestanden, ich war drin.

Im Laden hingen überall kleine Papierfähnchen in Weiß-Blau oder Schwarz-Rot-Gold, aus den Lautsprechern quäkten volkstümliche Schlager. Die Kellner waren US-Amerikaner, der hervorragende Koch war ein klapperdürrer junger Mann aus Salzburg, und die Beiköche waren Mexikaner. Wir durften uns vor Schichtbeginn ein gebratenes Huhn teilen, dann mussten wir rennen. Immer in Bewegung bleiben, immer, auch wenn nichts los ist. Wasser nachschenken, Besteck prüfen oder nicht vorhandene Flusen vom Teppich auflesen.

Ich bin nicht lange in Chicago geblieben.

Ostersonntag, 12. April

Die Zahl der in Deutschland an Covid-19 Verstorbenen ist wieder gesunken, um 42, auf 129. Es sind jetzt 2.673 Todesfälle insgesamt. Der Scheitel hat sich in der Osterwoche gewellt. Es wird schwieriger werden, die Leute von den Straßen fernzuhalten. Vielleicht beginnen jetzt die Mühen der Ebene einer Dauerepidemie auf niedrigem Niveau, wenn es gut läuft. Alles sehr unspannend. Ohne neue eigene Eindrücke aus dem wirklichen Leben außerhalb der eigenen vier Wände geht mir der Stoff für dieses Tagebuch aus, ich werde es deshalb mit diesem Eintrag abschließen.

Morgen kommt mein Bruder nach Nürnberg, übermorgen werde ich nach Weimar fahren. Dort zu Hause bleiben statt hier und darauf warten, dass nix passiert. Ich sehe mich schon im blauen Sessel sitzen, aus dem die Füllung quillt. Im Bücherregal gegenüber tickt laut der Blechwecker, ich hoffe, ganz langsam. Ich freue mich sehr darauf.

Aus Weimar haben mich betrübliche Nachrichten erreicht. Das heilige Haseneiersuchen an Gründonnerstag vor Goethes Gartenhaus musste abgesagt werden. Eingeführt hat die Tradition angeblich der Goethe selbst. Er hat auch den Ettersberg erbaut, die Ilm in die Stadt umgeleitet, den Cranach-Altar ausgemalt, das Telefon erfunden und Bauern in anderer Leute Kriege verkauft. Naja. Das mit den Bauern stimmt.

Ich kenne Menschen in Weimar, die total auf Goethe stehen, aber sonst ganz okay sind. Denen muss die österliche Goethe-Messe im Deutschen Nationaltheater schlimm fehlen. Angeblich haben sich zwölf auserwählte Weimarer Kulturbürger mit Musketen bewaffnet im Keller des Wittumspalais verschanzt und lesen sich gegenseitig den Faust vor.

Heute vormittag hat Papst Franziskus fast allein die Ostermesse gehalten, sehr schöne Bilder, ich habe es mir auf Deutschlandfunk angehört.

Papst: »Lorem ipsum dolor.«

Übersetzer: »Die Auferstehung des Boris.«

Papst: »Sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua ...«

Übersetzer: »Und da begegnete ihnen Boris. Und sie traten zu ihm und griffen in sein goldenes Haar und Schuppen fielen vor ihm nieder. Und Boris sprach: Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern Donald Trump, Donald Duck, Ronald McDonald und den elf Brexiteers, dass sie gehen in die Downing Street, daselbst werden sie mich sehen.

Aber die Donald-Brüder und die elf Brexiteers gingen zur Downing Street Number 10, dahin Boris sie beschieden hatte. Und da sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder; etliche aber zweifelten, so der ungläubige Mr. Bean. Und Boris trat ihm ins Gesicht und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt in der City und im Empire. Darum gehet hin und verführet alle Völker und taufet sie im Namen der Hure und des Bastards und des heiligen Geizes, und lehret sie stehlen alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Und siehe, bald werde ich Queen sein alle Tage bis an der Welt Ende, Amen.«