Der Autor wurde 1987 in Rumänien geboren und mit 13 allein in einen Reisebus nach Deutschland gesetzt. Sein lustiges Gedicht über Spargel und dessen Darstellung in der Malerei, laut Bulucz »ein kleiner marxistischer Ikonoklasmus«, entstand lange vor Einrichtung der »Spargelstecher-Luftbrücke«, mit der bis zu 80.000 Erntehelfer aus Rumänien eingeflogen werden sollen. Es ist enthalten in Bulucz’ im März bei Schöffling & Co. erschienenem Gedichtband »Was Petersilie über die Seele weiß«. Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors und des Verlags