Exempel statuiert

Danish Siddiqui/REUTERS Wo unterdrückt wird, gibt es Protest: Dalits demonstrieren in Mumbai gegen ihre Diskriminierung (12.8.2016)

Auch in der Coronakrise lebt in Indien das eigentlich in den 50er Jahren abgeschaffte Kastensystem fort und verstärkt sich in Zeiten der Pandemie noch. Rund 250.000 Menschen leben als Dalit (»Unberührbare«) am untersten Rand der Gesellschaft und sind derzeit durch ihre »systemrelevanten« Tätigkeiten in der Reinigung und Müllbeseitigung einer Virusinfektion besonders stark ausgesetzt. Neben fehlender Schutzausrüstung, verfügen die meisten von ihnen auch nicht über eine nationale Identifikationsnummer. Diese wird jedoch benötigt, um von den finanziellen Regierungsmaßnahmen während der Pandemie zu profitieren.

Am Montag setzte die Regierung zu einem weiteren Schlag an. Anand Teltumbde, einer der wichtigsten Intellektuellen Indiens für die Linke und vor allem für die Bewegungen der Dalit, wurde gemeinsam mit dem Menschenrechtsaktivisten Gautam Navlakha von der Antiterroreinheit (NIA) der Polizei in Mumbai festgenommen. Zuvor hatte der Oberste Gerichtshof am 8. April die Gesuche von Teltumbde und Navlakha auf Aufschiebung der Haft gegen Kaution abgelehnt, weil gemäß »Antiterrorgesetz« präventive Festnahmen erlaubt und Kautionen fast unmöglich sind.

Trotz überfüllter Gefängnisse und einem entsprechend hohen Infektionsrisiko, entschied der Gerichtshof, dass die beiden zur Risikogruppe gehörenden Männer, ohne Aufschub ins Gefängnis müssen. Sie ergaben sich am 14. April, dem Geburtstag von Bhimrao Ambedkar, der Ikone vieler Dalit, und ein wichtiger Festtag für seine Anhänger.

Die Inhaftierung steht in Zusammenhang mit dem Bhima-Koregaon-Fall: Am 1. Januar 2018 fand in Erinnerung an die Schlacht von Bhima Koregaon im Jahr 1818 eine Großveranstaltung statt, bei der es Zusammenstöße zwischen Dalit und Gruppen höherer Kasten gab. Ein Mensch starb, weitere wurden verletzt. Für viele Dalit ist die Schlacht ein wichtiger Teil ihrer Widerstandsgeschichte. Unmittelbar danach verkündete die Polizei, dass die Veranstaltung schuld an der Gewalt gewesen sei, da die Organisatoren Verbindungen zu den Maoisten gehabt hätten und aufrührerische Reden gehalten worden seien. Zwischen Juni und September 2018 wurden daraufhin neun bekannte Aktivisten und Intellektuelle verhaftet. Mit Teltumbde und Navlakha sind nun elf Leute deswegen im Gefängnis.

Die Beweise, die die Polizei für die angeblichen Verbindungen zu den Maoisten bisher vorlegte, waren im besten Fall fadenscheinig. Vielmehr wird sichtbar, dass die Regierung von Premierminister Narendra Modi angebliche Verbindungen zu verbotenen maoistischen Gruppierungen immer stärker dazu nutzt, Dissidenten, die sich gegen die herrschenden Verhältnisse aussprechen, zu verfolgen und zu verhaften.

Namhafte Dalit-Gruppen, Menschenrechtsaktivisten und Politiker kritisierten die Verhaftungen vehement. Sie seien eine Schande für ganz Indien, die alle Dalit betreffe, sowie die Adivasi (Indigene) und andere Minderheiten. Teltumbde selbst wandte sich am Vorabend seiner Festnahme mit einem Brief an die Öffentlichkeit. Darin betonte er, dass in all seinen Schriften und Reden »keine Andeutung der Unterstützung von Gewalt oder irgendeiner subversiven Bewegung gefunden werden« könne, dass er aber gegen die Propagandamaschinerie der Regierung und der »ihr untertänigen« Medien nichts machen könne. Er beendet den Brief mit folgendem Satz: »Ich bin auf dem Weg in den Gewahrsam der NIA und weiß nicht, wann ich wieder zu euch sprechen kann. Ich hoffe jedoch inständig, dass ihr eure Stimme erhebt, bevor ihr an der Reihe seid.«