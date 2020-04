Rauswurf mitten in Coronakrise

Ueslei Marcelino/REUTERS Der geschasste Gesundheitsminister Mandetta bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Brasília

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat am Donnerstag (Ortszeit) zum wiederholten Male gezeigt, wo seine Prioritäten liegen, und den bisherigen Gesundheitsminister Luiz Henrique Mandetta entlassen. Mandetta hatte zuvor die Empfehlungen der Wissenschaftler befolgt und eine landesweite Ausgangssperre empfohlen, nachdem Brasilien zum Epizentrum der Coronapandemie in Lateinamerika geworden war. Bis Freitag hatten sich in dem Land nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität 30.891 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert, fast 2.000 waren an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

Bolsonaro hatte die durch das Virus ausgelöste Krankheit wochenlang als »kleine Grippe« verharmlost. Am Donnerstag nun versicherte er bei der Vorstellung des neuen Gesundheitsministers Nelson Luiz Teich, dass die Regierung von nun an »gemeinsam und entschlossen« vorgehen werde. Zudem erklärte er, der Staat gebe derzeit zuviel Geld aus. »Das Leben ist unbezahlbar, aber die Wirtschaft und die Arbeit müssen zur Normalität zurückkehren«, betonte Bolsonaro.

Einen Vorgeschmack auf die von im zu erwartende Politik gab der neue Gesundheitsminister Teich in einem bereits im Mai des vergangenen Jahres auf der Facebook-Seite der brasilianischen Gesellschaft für Onkologie veröffentlichten Video. In dem Beitrag erklärte der Onkologe, nach welchen Kriterien seiner Meinung nach über die Rettung von Menschenleben entschieden werden sollte. So müsse angesichts knapper Ressourcen im Gesundheitswesen die Behandlung junger Menschen bevorzugt werden.

Wie schon in den Wochen zuvor protestierten auch am Donnerstag abend zahlreiche Brasilianer von ihren Wohnungsfenstern aus gegen die Politik der Regierung. Bereits Mitte März hatten mehrere linke Parteien gemeinsam ein Manifest gegen Bolsonaros Krisenmanagement unterschieben, in dem sie diesem Fahrlässigkeit und die Verbreitung von Falschinformationen in bezug auf das Coronavirus vorwarfen. Zudem forderten sie die sofortige Einführung eines Grundeinkommens angesichts der durch die Coronakrise besonders fatalen Lage der Favela- und Landbewohner.