Zwei sind dabei

Köln. Das Finalturnier der Champions League im Handball in Köln soll erst kurz vor dem Jahreswechsel stattfinden. Die Europäische Handballföderation (EHF) hat am Donnerstag den 28. und 29. Dezember als Termin für das »Final 4« im wichtigsten Europapokal festgesetzt. Ursprünglich hätten Halbfinale und Endspiel am 30./31. Mai steigen sollen, der erste angesetzte Nachholtermin am 22./23. August war wegen der Entwicklungen der Coronapandemie hinfällig geworden.

In der laufenden Saison der Champions League sind noch zwei deutsche Vertreter im Rennen. Der THW Kiel hatte sich direkt für das Viertelfinale qualifiziert, die SG Flensburg-Handewitt steht im Achtelfinale. (sid/jW)