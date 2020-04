Eine Schneise durchs Chaos

picture alliance / Mary Evans Picture Library Von Zwangsarbeitern im Konzentrationslager Mittelbau-Dora montiert: Überschallrakete »V 2«

Thomas Pynchon ist ein dauerhaft übergangener Kandidat für den Literaturnobelpreis. Sein Hauptwerk, der Roman »Gravity’s Rainbow«, wurde 1973 veröffentlicht. Acht Jahre später erschien er unter dem Titel »Die Enden der Parabel«, übersetzt von Elfriede Jelinek und Thomas Piltz, auf Deutsch.

Bearbeitungen des Textes gab es bisher keine, da sich nur wenige an den dicken Wälzer herantrauten und Pynchon eine vollständige Freigabe des Textes beharrlich verweigerte. Im Film »Prüfstand 7« (2002) von Robert Bramkamp, in dem auch der jW-Kolumnist und Pynchon-Kenner Helmut Höge mitspielt, durften »nicht mehr als 25 Prozent der Filmlaufzeit wörtlich oder filmisch aus der Vorlage zitiert« werden, so Alexander Reich in jW am 3.7.2002.

Eine Art Autobahn

»Die Enden der Parabel« ist ein komplex gebauter Roman. Die zu großen Teilen in Europa angesiedelte Handlung setzt Ende 1944 ein und reicht bis in den Herbst 1945. Zentrale Motive sind etwa psychologische Kriegführung und die von Zwangsarbeitern im Konzentrationslager Mittelbau-Dora montierte deutsche Überschallrakete »V 2«. Eine der Hauptfiguren des Romans ist der US-amerikanische GI Tyrone Slothrop, der bereits im Säuglingsalter im Rahmen eines Menschenversuchs sexuell auf Bestandteile der Rakete konditioniert wird. Slothrop ist freilich nur eine der zahlreichen Figuren, anhand derer der am 8. Mai 1937 geborene Schriftsteller sein Panorama auffächert. Formal und stilistisch ist der Roman anspruchsvoll und abwechslungsreich. Locker gehaltene Dialoge folgen auf nicht enden wollende kleinteilige Landschafts- und Naturbeschreibungen, wissenschaftliche Abhandlungen zum Raketenbau kontrastieren mit Actionszenen.

Mit dem Hörspiel »Gravity’s Rainbow – Die Enden der Parabel« erscheint jetzt erstmals eine Inszenierung des Textes. Bei der Koproduktion von SWR und DLF (in Kooperation mit dem Audioverlag Hörbuch Hamburg) übernahm Klaus Buhlert Regie, Textbearbeitung und Komposition. Eingefädelt hatte den Deal der Hörspielchefdramaturg des SWR, Manfred Hess.

Für welche Lesart des erfreulich unübersichtlichen Trumms von Buch hat sich das Produktionsteam bei seiner 14stündigen Hörspielversion entschieden? Da fällt einem zuerst das Schlagwort Komplexitätsreduktion ein. Von den vielen möglichen Rollen sind mit 99 rund ein Viertel übriggeblieben. Anders als der Roman wirkt das Hörspiel plotgetrieben, figural konzentriert es sich auf Tyrone Slothrop. Der Zugänglichkeit des Stoffes zuliebe hat sich Buhlert in seinen Möglichkeiten beschränkt. Wenn man so will, hat er durch das geordnete Chaos des Originals eine Art Autobahn gebaut, damit »Gravity’s Rainbow« als Roadmovie funktionieren kann. Die Rhythmik des Hörspiels orientiere sich dabei an Slothrops Erektionen, so Buhlert bei einem Auftritt in der SWR-Fernsehsendung »Lesenswert« zu einem begeisterten Denis Scheck. Scheck wiederum bezeichnete es als »Running Gag«, dass Slothrop durch Raketenabschüsse sexuell stimuliert werde. Menschenversuche als Gag. Das muss der spezielle deutsche Humor sein.

Permanente Bedrohung

Was auch befremdet: Sexistische und rassistische Sprache wird direkt inszeniert, derweil sich die Buchvorlage an einem differenzierten Schreiben über derlei Sprachmuster versucht. Hinzu kommt, dass Pynchon in »Gravity’s Rainbow« Kontinuitäten aufzeigt, die Wernher von Braun eine Nachkriegskarriere in den USA ermöglichten. Diese kritische Perspektive auf die Fortentwicklung des militärisch-industriellen Komplexes in den USA scheint dem Anlass des Hörspielevents, »75 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs« (SWR), nicht unbedingt angemessen. Wie auch immer, das Hörspiel ist künstlerisch eigenständig und technisch ganz hervorragend gemacht, Klaus Buhlerts Komposition hat Drive, wenn es ihn braucht. Die Gemütlichkeit fröhlicher Kifferrunden vermittelt sich ebenso wie die permanente Bedrohung durch die »V 2«.

Trotz dieser »Leuchtturmproduktion« bleibt das im letzten Jahr formulierte Desiderat von Hörspielautoren wie Jan Decker oder Ulrich Bassenge nach mehr Wagemut in den Hörspielredaktionen so aktuell wie die »Karlsruher Postulate« nach mehr Hörspielautorinnen, die bei den ARD-Hörspieltagen 2019 formuliert wurde. Vorsicht: Die Ursendung wird von Denis Scheck moderiert.