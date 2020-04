Gerichtsurteil gegen Amazon

REUTERS/Jeenah Moon »Geld kommt und geht, die Gesundheit aber ist unersetzlich: Macht Amazon dicht«: Protest in New York

Der laut Forbes »reichste Mann in der modernen Geschichte«, Jeffrey Preston Bezos, mehrt in der Coronakrise sein Vermögen um weitere Milliarden. Während die US-Wirtschaft auf einem historischen Tief ist und Millionen Menschen ihre Arbeit verlieren, ist das Vermögen des Amazon-Chefs dem Bloomberg-Billionaires-Index zufolge seit Jahresbeginn um 24 Milliarden auf 138,5 Milliarden Dollar gestiegen. Grund hierfür ist der anhaltende Höhenflug der Amazon-Aktie, von dem der Konzerngründer als Großaktionär profitiert.

Amazons Lieferdienste sind in der Coronakrise sehr gefragt. Der weltgrößte Onlinehändler tut sich allerdings mit dem Ansturm schwer, viele Kunden müssen derzeit lange warten oder können keine Bestellungen aufgeben. Und der Konzern ist weltweit mit Protesten konfrontiert und steht wegen umstrittener Kündigungen in der Kritik. Amazon wird zudem vorgeworfen, nicht genug für den gesundheitlichen Schutz der Arbeiter zu tun. In Frankreich konnte die Gewerkschaftsgruppe Union Syndicale – Solidaires ein Gerichtsurteil gegen den Großkonzern erwirken, das Anfang der Woche zugunsten der Arbeiterschaft getroffen wurde (siehe jW vom 15.4.). Das angerufene Gericht in Nanterres bei Paris gab der Gewerkschaftsklage recht, dass die Arbeiter der Logistikzentren nicht ausreichend gegen die gesundheitliche Gefahren geschützt seien. Die Richter ordneten daher an, dass Amazon sich auf die Auslieferung von bestellten Nahrungsmitteln sowie Hygiene- und Medizinartikeln beschränken müsste, bis die Schutzmaßnahmen verbessert sind. Das Gericht erlegte dem Handelsgiganten zudem auf, in allen Depots eine Risikobewertung durchzuführen und erforderliche Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen.

Amazon kündigte am Donnerstag an, in Berufung zu gehen. Das Unternehmen habe bereits erheblich investiert, um für die Sicherheit der Mitarbeiter zu sorgen. So seien in den vergangenen vier Wochen in die französischen Standorte »1,5 Millionen Schutzmasken und 27.000 Liter Handdesinfektionsmittel« gebracht worden. Der Konzern ordnete die sofortige Stillegung seiner Logistikzentren in Frankreich an. Wann diese wieder öffneten, das sei völlig offen, teilte Bezos' französischer Statthalter, Frederic Duval, dem Radiosender RTL mit. Angesichts der drohenden Strafe von einer Million Euro pro Verstoß sei das Risiko der Beschränkung auf eine reduzierte Auswahl an Artikeln für das Unternehmen zu hoch, sagte der Amazon-France-Chef und polemisierte: »Ich kann nicht genau definieren, was ein Hygieneartikel ist – gehört ein Nagelknipser dazu? Und sind Präservative ein medizinisches Produkt? Ich weiß es nicht.«

Am Abend zuvor hatte Amazon lediglich mitgeteilt, die Mitarbeiter sollten diese Woche zu Hause bleiben. Kunden in Frankreich können allerdings weiterhin bei Händlern bestellen, die ihre Waren über diese Plattform verkaufen, aber sich selbst um den Versand kümmern. Zudem sollen sie über Amazons Logistiknetz in anderen Ländern weiter versorgt werden. Es ist nicht das erste Mal, dass Amazon die Schließung seiner eigenen Vertriebswege als politische Waffe einsetzt. So blockierte das Unternehmen 2018 Lieferungen aus seinen eigenen Überseelagern nach Australien, nachdem dort eine Verkaufssteuer auf importierte Waren eingeführt worden war. Dieses Handelsembargo durch Amazon beendete das Unternehmen erst sechs Monate später, indem es die Überseelieferungen rechtzeitig für die wichtigen »Black Friday«-Verkäufe wieder aufnahm. Auch in Frankreich wird sich noch zeigen müssen, wer den längeren Atem hat. Bislang stören die Anleger weder Protest noch Gerichtsurteile – trotz des allgemeinen Kurssturzes an den Börsen ist die Amazon-Aktie seit Jahresbeginn um fast ein Viertel gestiegen, fast soviel wie das Vermögen von Bezos. (dpa/jW)