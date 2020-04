Geschichten von Relevanz

NTB Scanpix/Jan Kare Ness via REUTERS Nur echt mit Elch: Sturm-Graz-Ultras

Zwanzig Jahre ist es nun her, seit das österreichische Fußballmagazin Ballesterer zum ersten Mal in den Händen der Leserinnen und Leser lag. Wie das nahezu zeitgleich gegründete deutsche Pendant 11 Freunde entwickelte sich der Ballesterer (bedeutet so viel wie »Fußballspieler«) ebenfalls aus einem Fanzine, welches vor den Stadien der Alpenrepublik verteilt wurde.

Mit dieser Publikationsform hat der Ballesterer aber nur noch wenig gemein. Im Lauf der Jahre fand vor allem eine »inhaltliche Professionalisierung« statt, wie es Chefredakteur Jakob Rosenberg im Gespräch mit jW ausdrückt. »Wir sind eine Stimme im Sportjournalismus, die mittlerweile anerkannt ist«, so Rosenberg. Viele wirtschaftliche Aspekte des Mediengeschäfts rückten bei der Entwicklung hin zu einem der qualitativ hochwertigsten Fußballbeobachter im deutschsprachigen Raum jedoch in den Hintergrund. Im Gegensatz zu 11 Freunde hat der Ballesterer auch keinen großen Verlag im Rücken. Und der Printbereich steckt seit einer gefühlten Ewigkeit in der Krise. Alles Gründe, warum das selbsternannte »Magazin zur offensiven Erweiterung des Fußballhorizonts« in finanzielle Schieflage geraten ist.

Daher startete mit der Mitte März erschienenen 150. Ausgabe die Kampagne »Ballesterer brennt«. Sie soll helfen, das Magazin am Leben zu erhalten. Herzstück der Kampagne ist laut Rosenberg der Ballesterer Supporters Club. Dieser richte sich an diejenigen, »die sich uns sehr nahe fühlen und die es sich auch leisten können«. Ab einem Betrag von zwölf Euro im Monat erlangt man die Mitgliedschaft. Ziel ist es, sich noch einmal stärker an die Leser zu binden und damit »langfristige Einnahmen zu lukrieren, auf die wir uns verlassen können«. Gerade das Anzeigengeschäft sei sehr schwankend. Die Gegenleistungen sind dabei eher symbolischer Natur. So werden die Supporter namentlich auf der Homepage erwähnt; außerdem soll es diverse Veranstaltungen geben. Geplant ist auch, den Supportern Einflussmöglichkeiten auf den Inhalt des Heftes zu gewähren, so sollen sie etwa über die Schwerpunkte (Titelgeschichten) abstimmen können.

Der Zuspruch sei bislang großartig, sagt Rosenberg, sogar in Zeiten der Coronakrise. Der Ballesterer ist für viele Fußballfans offensichtlich eine Herzensangelegenheit. Was wohl unter anderem daran liegt, dass sich das Magazin seine Unabhängigkeit bewahrt hat und mit seinem kritischen Blick auf das Fußballgeschäft heraussticht. Der Unterschied wird schon bei der Themenauswahl deutlich – denn hier gibt es kaum Einschränkungen. »Wichtig ist nur, dass es um Fußball geht und die Geschichte eine Relevanz hat«, sagt Rosenberg. Der Ballesterer widmet sich auch historischen Themen, die Aufarbeitung des »Fußballs unterm Hakenkreuz« nimmt hierbei einen großen Platz ein. Ebenfalls behandelt wird die Rolle des Fußballs im Kapitalismus – wie sich Vereine im modernen Fußball verändern, wie das Geschäft funktioniert etc. Das Sportliche findet unter anderem in Form von Interviews mit wichtigen Akteuren natürlich ebenso statt.

Wichtig ist zudem die Fankomponente. »Wir haben uns über die Jahre in der Fanszene sehr viel Vertrauen erarbeitet«, sagt Rosenberg. Man habe sich immer an gegebene Versprechen gehalten und gewähre den Fans die gleichen Rechte wie Spielern und Funktionären, was zum Beispiel die Autorisierung von Textstellen angeht. Rosenberg: »Wir nehmen Themen auf, die Fans bewegen, und geben dabei auch ihren Meinungen Raum. Im Fall Hopp haben wir zum Beispiel davor gewarnt, die Erzählung des DFB so zu übernehmen.« Das sei aber nicht mit blinder Solidarität zu verwechseln.

Dem Ballesterer eilt nämlich mitunter der Ruf voraus, etwas zu nah an den Kurven zu sein. Nach Auffassung von Rosenberg müsse man sich mit diesem Vorwurf auseinandersetzen – für gerechtfertigt hält er ihn aber nicht. Die Debatte über das Thema Fanszenen werde eben sehr emotional geführt. Bei abweichenden oder differenzierteren Meinungen kämen schnell Begriffe wie »Fanversteher« oder gar »Gewaltverherrlicher« auf, wie es in einem Forum einer österreichischen Tageszeitung bereits zu lesen war. »Es klingt manchmal, als würden wir zu Schlachten im Stadion aufrufen.«

Vor allem der letzte Vorwurf ist nach der Lektüre des Ballesterer schwer nachzuvollziehen. Zudem hätte die Bedeutung des Themas »Fanszenen« im Heft selbst auch abgenommen, so Rosenberg. Gleichwohl kommen auch aus diesem Bereich weiterhin Menschen zu Wort, die zu vielen Fußballthemen eine andere, vielleicht kritischere Position beziehen. Denn, wie Rosenberg sagt, »gehe der Fußball zwar nicht in die Richtung, die ich gerne hätte. Es ist aber gerade dann wichtig, darüber zu reden und kritisch zu bleiben. Wenn es die kritischen Stimmen nicht gibt, ist halt auch nichts gewonnen.« Genau deshalb sind Magazine wie der Ballesterer vielleicht wichtiger denn je.