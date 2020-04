Träume von Grünkohl

Brigitte Friedrich »Für einen Moment eine Überraschung, für einen Moment Aufatmen«: Der unvergessene Rolf Dieter Brinkmann

Es ist nicht leicht, sich den Schriftsteller Rolf Dieter Brinkmann als alten Mann vorzustellen. Er starb 1975 als 35jähriger an den Folgen eines Verkehrsunfalls in London, und er hat keine einzige Zeile hinterlassen, die auf eine wachsende Altersmilde schließen lässt.

Aufgewachsen war er in Kriegs- und Nachkriegszeiten im katholischen Vechta, einem Ort, den er von Herzen hasste. In den sechziger Jahren veröffentlichte er Erzählungen und einige schmale Gedichtbände, und nachdem 1968 sein wüster Roman »Keiner weiß mehr« erschienen war, verschuf der Spiegel Brinkmann einen Ruf als Popstar: Er sei »ein untersetzter Gesinnungsunrasierter mit schlaksigem Mundwerk«, hieß es. Damals genügte das bereits, um einen jungen Autor berühmt zu machen. Für Jörg Schröders kulturrevolutionären März-Verlag stellte Brinkmann dann gemeinsam mit Ralf-Rainer Rygulla »Acid« zusammen, eine mittlerweile legendäre Anthologie US-amerikanischer Underground-Literatur, und verschwand anschließend aus der Öffentlichkeit. Das Erscheinen seines epochalen Gedichtbands »Westwärts 1 & 2« erlebte er nicht mehr.

Furore machte 1979 und darüber hinaus sein Werk »Rom, Blicke«, ein Konvolut der Aufzeichnungen, Briefe, Postkarten und Collagen aus seiner Zeit als Stipendiat in der römischen Villa Massimo in den frühen siebziger Jahren, und es schlossen sich weitere Materialienbände aus dem Nachlass an, aus denen hervorgeht, wie Brinkmann in seinen letzten Lebensjahren vegetierte. Er war bitterarm, zornig, aufbrausend, orientierungslos, enttäuscht, mit alten Freunden zerfallen und vergeblich auf der Suche nach einer Form für seinen zweiten Roman, der – wie Brinkmann an seine Frau schrieb – »spukhaft sein muß, ganz wie die Generation, aus der ich und Du kommen, schnell und hastig und mit Furcht zusammengefickt vor dem Krieg, unter den latenten Schatten einer kollektiven Bedrohung«.

An anderer Stelle schrieb Brinkmann: »Wenn Roman, dann ein total freier, aufgesplitterter in Einzelszenen und Gesamtszenen, Reflexionen, Zusammenbrüchen, Delirien, und am Schluß: das selbstbewußte Ich.« Doch dazu kam es nicht. Er verzettelte sich in unausführbaren Plänen und überließ sich, wenn er an der Schreibmaschine saß, immer wieder wilden Ausbrüchen des Hasses – auf die fortschrittsgläubige Linke, die abendländische Zivilisation, den korrupten Literaturbetrieb, die Hässlichkeit Kölns, das Gefasel seiner Zeitgenossen und das bigotte Milieu, aus dem er stammte, »die öden Gestalten in den muffigen Klassenzimmern vorn am Pult mit den gelben Urinflecken im Schritt der Hose …« Vieles davon ist grandios und manches sogar komisch, auch wenn Brinkmann selbst nicht zum Lachen zumute gewesen sein mag, als er die Schrecken seiner Kindheit oder die Nöte seiner Existenz als Autor ohne Verlag und Publikum schilderte. Hin und wieder wird erkennbar, dass er beim Schreiben betrunken war, und manchmal brach die Sehnsucht nach einem ganz anderen Leben durch: »Träume von Grünkohl, Pinkelwurst, Schweinerippchen und Salzkartoffeln, vorher eine Sternchennudelsuppe, nachher einen Steinhäger (…), dann anschließend ein Gang durch frostiges Wintermoor mit Eis auf den tiefen Treckerspuren im Weg. Und oben die weiße Mondhelle.«

Aus dem provinziellen Mittelmaß der bundesdeutschen Literatur der siebziger Jahre ragt Brinkmanns Prosa auch in allen ihren Verirrungen hoch heraus, aber seine größte Lebensleistung besteht in den späten Gedichten. »Und Alleinsein ist wie ein stinkendes / Motorrad im Hausflur. / Und Alleinsein ist wie eine / überfüllte Mülltonne, in die nichts mehr reinpaßt, / und Alleinsein ist nicht einmal wie eine Zwiebel, // die geschält wird, und die Tränen kommen. Alleinsein / ist wie die Redewendung, ›aber wirklich.‹ / Alleinsein ist wie die Wut, wenn einer fragt, ›verstehste?‹ // Und Alleinsein ist kein Gedicht, das keinen Titel hat. / Und Alleinsein ist wie die Frage, was tue ich Montag.«

Klaus Theweleit bezeichnete ihn 1977 als den »einzigen deutsch schreibenden Poeten (Gedichtschreiber) dieser Jahre, der es wirklich aufnehmen konnte mit den Wörtern«, und als der Nachruhm zwei Jahre später zu wachsen begann, schrieb Brinkmanns Freund und Förderer Hermann Peter Piwitt: »Die, die ihn postum mit Preisen ehren und bereits die Gedichte des 16jährigen tiefsinniger Deutung unterziehen, sollten sich lieber fragen, wo sie denn waren, als er, wie zuletzt, von einem geliehenen Hundertmarkschein zum andern lebte.«

Den schönsten Nachruf hat ihm Kris Kristofferson geschrieben, ohne dass er Brinkmann gekannt oder jemals etwas von ihm gelesen hätte: »He’s a pilgrim and a preacher and a problem when he’s stoned / He’s a walkin’ contradiction, partly truth and partly fiction / Takin’ every wrong direction on his lonely way back home.«