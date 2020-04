Adidas unterm Rettungsschirm

Daniel Karmann/dpa Sucht Hilfe bei der Bundesregierung: Adidas-Chef Kasper Rorsted (Herzogenaurach, 13.3.2019)

Vom Saulus zum Paulus – in nicht einmal drei Wochen. Die Metamorphose des Sportartikelgiganten Adidas ist von fast biblischem Zauber. Ende März noch hatte der deutsche Weltkonzern aus Herzogenaurach mit seiner Ansage, die Mieten für seine Geschäfte nicht länger zu zahlen, eine Welle der Empörung ausgelöst. Die ganze Politikerkaste stand Kopf, durchs Internet fegte ein Shitstorm, und die Dreistreifenschuhe aufgebrachter Kunden endeten auf dem Scheiterhaufen. Das traf ins Mark: Untröstlich und tief beschämt warfen die Bosse das Büßerhemd über, baten um Vergebung und gelobten Besserung. Keinesfalls sollte der Eindruck hängenbleiben, hier wolle sich einer mit billigen Tricks durch die Coronakrise lavieren. Und so beglich das Unternehmen dann auch weiter artig seine Mietschuld.

Aber es wird noch schöner. Am Dienstag abend kündigte der Vorstandschef Kasper Rorsted an, unter den durch die Bundesregierung aufgespannten Rettungsschirm zu schlüpfen. Den sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) für Großunternehmen hatte der Bundestag vor drei Wochen im parlamentarischen Schweinsgalopp abgenickt. Die insgesamt veranschlagten 600 Milliarden Euro umfassen Staatsgarantien für der Pandemie geschuldeten Kreditaufnahmen, Mittel für staatliche Beteiligungen und für Sonderprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Insgesamt beansprucht Adidas drei Milliarden Euro Unterstützung, von denen die KfW 2,4 Milliarden Euro übernimmt. Weitere 600 Millionen Euro sollen von einem Bankenkonsortium kommen, dem unter anderem Uni-Credit, die Deutsche Bank, die Bank of America und die Citibank angehören.

Die Maßnahmen dienten dazu, »die finanzielle Flexibilität des Unternehmens zu sichern« und die durch Covid-19 hervorgerufene Ausnahmesituation zu überbrücken, heißt es in einem Pressestatement. Vorausgegangen war eine Genehmigung durch die Bundesregierung. Dieser dankte Rorsted für »ihr schnelles und umfassendes Handeln als Reaktion auf diese beispiellose globale Krise« und versprach, das geliehene Geld samt Zinsen und Gebühren »so schnell wie möglich« zurückzuzahlen. Schon vor Wochen hatte der Konzernboss vor einer drohenden Zahlungsunfähigkeit gewarnt. In der aktuellen Mitteilung ist die Rede davon, dass die stationären Groß- und Einzelhandelsaktivitäten in den wichtigsten globalen Märkten zum »vollständigen Erliegen« gekommen seien. In normalen Zeiten soll dieser Zweig 60 Prozent des Geschäftes ausmachen.

Angesichts dessen wirken die Verluste an der Börse geradezu moderat. Vor dem allgemeinen Lockdown rangierte die Adidas-Aktie bei rund 300 Euro, stürzte dann auf fast die Hälfte ab, um sich dann auf dem Niveau von rund 220 Euro zu berappeln. Gleichwohl dürfte der Branche selbst im Falle einer zügigen Wiederbelebung des Handels eine noch sehr lange Durststrecke bevorstehen. Weil praktisch sämtliche Großveranstaltungen wie die Fußball-EM und die olympischen Spiele abgeblasen wurden oder sich die Rückkehr zum regulären Spielbetrieb im Vereinsfußball mit Live-TV und Stadionpublikum noch Monate hinziehen kann, brechen Adidas, Puma, Nike und Co. lukrative Vermarktungsbühnen weg. Auch deshalb will man in Herzogenaurach zum gegenwärtigen Zeitpunkt »keinen Ausblick geben, der diese Auswirkungen für das Gesamtjahr 2020 mit einbezieht«.

Dabei war vor der Krise noch alles in bester Ordnung. Mit einem Umsatz von 23,6 Milliarden Euro verbuchte der Konzern bei 1,9 Milliarden Euro Gewinn ein historisches Rekordergebnis. Immerhin hat man durch Corona eine Lektion in Krisenkommunikation gelernt: Nie mehr den Verbraucher verärgern! Der wird sich freuen zu hören, dass in der Krise sogar in der obersten Chefetage Verzicht geübt wird. Rorsted und seine fünf Vorstandskollegen wollen in diesem Jahr keine Boni einstreichen, die sonst 65 Prozent der Vergütung ausmachen. Auch die zweite Führungsebene soll kleinere Brötchen backen, und für die Aktionäre fällt die Dividende aus. Das macht Eindruck, hat aber doch nur den einen Grund: Unterm WSF-Rettungsschirm sind Sonderzahlungen laut Gesetz verboten.