Thomas Scholz/dpa USA verhindern chinesische Investition: Der ukrainische, früher sowjetische Turbinenhersteller Motor Sitsch in Saporischschja

Das kürzlich verabschiedete Gesetz über die Freigabe des Verkaufs von Landwirtschaftsflächen in der Ukraine hat die Emotionen im Lande erhitzt. 70 Prozent der Bürger sprechen sich gegen diese Option aus; für das von der Regierung versprochene landesweite Referendum in dieser Angelegenheit verspricht das zumindest einen schwierigen Stand der Befürworter. Sie argumentieren für die »Bodenreform« in erster Linie mit den Erwartungen der ausländischen Gläubiger. Denn die bekämen damit nach einer dreijährigen Schonfrist endlich Zugriff auf ein besicherungsfähiges Vermögen in der Ukraine, wenn wieder einmal ein Zahlungsausfall des Landes droht: den legendär fruchtbaren Schwarzerdeboden, den die deutschen Okkupanten während des Zweiten Weltkriegs allen Ernstes waggonweise abzutransportieren versuchten.

So ähnlich stellt sich die Gegenseite des »Ausverkaufs der Ukraine« die Folgen vor, was die Sache jedoch lediglich emotional trifft, aber den eigentlichen Punkt verfehlt. Denn natürlich blieben diese Agrarflächen weiter im Land und pro forma auch unter ukrainischer Jurisdiktion. Richtig ist an diesen Befürchtungen allenfalls, dass sich die Ukraine mit der Öffnung des Verkaufs von Ackerflächen auch an Ausländer, darunter insbesondere juristische Personen wie Fonds und Banken, des letzten produktiven Reichtums entledigt, der ihr nach staatsbürgerlicher Vorstellung »nicht genommen werden kann«, weil er stofflich mit Teilen ihres Staatsgebiets identisch ist.

Viel eher trifft der Vorwurf des Ausverkaufs auf die in der Öffentlichkeit weit weniger diskutierten Vorgänge um das Flugzugmotorenwerk »Motor Sitsch« in der südukrainischen Stadt Saporischschja zu. Hier ist es der US-Administration durch monatelangen Druck bis hin zur Blockade von Rüstungslieferungen gelungen, die bereits vereinbarte Übernahme des Betriebs mit 2017 noch 27.000 Beschäftigten durch einen chinesischen Investor zu blockieren. Wie das US-Nachrichtenportal Buzzfeed News im Februar unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute ukrainische Beamte berichtete, hat Präsident Wolodimir Selenskij persönlich entschieden, die Übernahme durch die chinesische Holding »Skyrizon« zu verbieten. Der entscheidende Grund seien die mit dieser Übernahme absehbaren »geopolitischen Probleme«. Die US-Administration soll nach Presseberichten gedroht haben, Sanktionen gegen Motor Sitsch zu verhängen, falls die Gesellschaft in chinesische Hände kommen sollte. Diese Sanktionen hätten das Werk ruiniert, weil das Unternehmen nur noch vom Export lebte – Aufträge aus dem eigenen Land gab es kaum.

Allerdings hätten sie Washington letztlich nicht viel geholfen. Denn den chinesischen Investoren ging es in erster Linie um technologisches Wissen für den Aufbau einer eigenen Motorenproduktion in China. Vor allem im Bau von Hubschraubertriebwerken war Motor Sitsch in der Sowjetunion Monopolanbieter. Bis 2014 exportierte das Werk 80 Prozent seiner Produktion nach Russland. Danach brachen die Umsätze wegen des ukrainischen Verbots von Technologieexporten in den »Aggressorstaat« zusammen; in den letzten Jahren dümpelte die Firma vor sich hin, viele Fachkräfte wurden von Russland abgeworben, das seit 2014 schrittweise eine eigene Fertigung dieser Motoren in Gang gesetzt hat. Zuletzt gelang es Motor Sitsch immerhin noch, einen Auftrag über umgerechnet 7.000 Euro zur Schulung von Hubschrauberpiloten des ukrainischen Militärs am Simulator zu ergattern. Dass dies ukrainischen Medien Meldungen wert war, zeichnet ein Bild von der trostlosen allgemeinen Lage des Betriebs.

Die US-Administration organisierte auch gleich ein amerikanisches Unternehmen, das Motor Sitsch pro forma an Stelle des chinesischen Investors übernehmen sollte. Es handelt sich um die vor drei Jahren gegründete und in Beverly Hills in Kalifornien ansässige »Oriole Capital Group«, offenbar eine Tarnfirma des Pentagons, die für politisch erwünschte Transaktionen eingesetzt wird. Bereits 2017 sollte diese Firma sich am staatlichen Flugzeugwerk in Charkiw beteiligen, das ebenfalls wegen weggebrochener Exportmärkte in Russland in Schwierigkeiten geraten war. Die Transaktion wurde in Kiew als »Befreiung von der Notwendigkeit, nach Russland zu exportieren«, bejubelt, kam aber letztlich nicht zustande. Denn die Oriole-Gründer zogen sich zurück, nachdem die Ukraine sich außerstande gesehen hatte, die von ihnen zu investierenden 150 Millionen US-Dollar durch eine Staatsbürgschaft abzusichern – mit anderen Worten, der US-Seite das Werk zu schenken.

Der Fall von Motor Sitsch hat in jeder Hinsicht eine größere Dimension. Skyrizon wollte 250 Millionen US-Dollar für 75 Prozent der Anteile von Motor Sitsch investieren – einen 25prozentigen Anteil war der chinesische Investor bereit, dem ukrainischen Staat kostenlos zu überlassen, als das Geschäft noch auf der politischen Kippe stand. Da 100 Millionen davon bereits geflossen sind, müsste die Ukraine mindestens dieses Geld zuzüglich aller möglichen Vertragsstrafen zurückzahlen. Und sie hätte mit der Rückabwicklung des bereits angelaufenen Geschäfts den größten Handelspartner des Landes verprellt. Der Status eines US-Vasallen ließ Kiew keine andere Wahl. Es geht voran auf dem Wege zur »Agrarsupermacht«, wie der frühere US-Botschafter Geoffrey Pyatt die neue Ukraine in seiner Abschiedsrede 2016 großzügig nannte.