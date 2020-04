BRD plant erste Lockerungen

Jens Büttner/dpa Schon bald wieder geöffnet? Vor allem die Wirtschaft scharrt mit den Füßen ...

Bund und Länder haben am Mittwoch über mögliche Lockerungen bestehender Pandemiemaßnahmen beraten. Sie einigten sich unter anderem darauf, den Schulbetrieb bundesweit am 4. Mai wiederaufzunehmen, beginnend mit den Abschluss-, den Grundschulklassen und jenen, die im kommenden Jahr Prüfungen ablegen. Bereits jetzt anstehende Prüfungen seien demnach vorher möglich, wie die Deutsche Presseagentur am Mittwoch berichtete.

Einschränkungen für Großveranstaltungen sollen dagegen bis zum 31. August aufrechterhalten werden. Das gelte auch für Fußballspiele. Konkrete Regelungen etwa zur Größe der Veranstaltungen sollen durch die Länder getroffen werden. Außerdem wurden die Kontrollen an den Außengrenzen der BRD zu Österreich, Frankreich, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz um weitere 20 Tage verlängert. Das teilte das Bundesinnenministerium am Mittwoch in Berlin mit.

Bei einer möglichen schrittweisen Öffnung von Kitas, Schulen und Hochschulen forderte der Bund ein abgestimmtes Vorgehen der Länder, wie der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, nach einer Sitzung des sogenannten Corona-Kabinetts am Mittwoch mittag in Berlin betonte. Es gelte die Fortschritte im Kampf gegen die Pandemie zu bewahren, sagte er.

Die Bundesregierung habe den Landeschefs zuvor laut dpa vorgeschlagen, dass erste Geschäfte wieder öffnen dürften, die Kontaktbeschränkungen für die Bevölkerung aber mindestens bis zum 3. Mai verlängert werden sollten. Die Beschlussvorlage für Merkels Beratungen mit den Ministerpräsidenten am Nachmittag sah demnach vor, dass Geschäfte bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern womöglich schon am 20. April wieder geöffnet werden könnten. Es soll aber Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen geben. Unabhängig von der Verkaufsfläche könnten Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen wieder öffnen.

Mit Blick auf das bayerische Infektionsschutzgesetz haben die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags in einem Gutachten, welches der dpa einem Bericht vom Mittwoch zufolge vorlag, in Teilen Zweifel an der Rechtmäßigkeit angemeldet. Kritisiert würden die Möglichkeiten, medizinisches Material zu beschlagnahmen und medizinisches sowie pflegerisches Personal für bestimmte Arbeiten zu verpflichten. (dpa/jW)