Elias Marcou/Reuters Provisorisches Camp neben dem Geflüchtetenlager »Moria« auf der griechischen Insel Lesbos (2.4.2020)

Während in der BRD für die Sicherung der Spargelernte mehr politischer Einsatz gezeigt wird als für die Rettung von Geflüchteten auf den griechischen Inseln, droht das Coronavirus in den dortigen Camps viele entkräftete Menschen zu infizieren. Wie sind die Flüchtlingslager auf eine Ausbreitung des Erregers vorbereitet?

Sehr schlecht, eigentlich gar nicht. Das Leben im größten Camp »Moria« war schon vor der Pandemie eine Hölle. Immer wieder begehen Bewohner Selbstmord, da die Bedingungen einfach unerträglich sind. Für einige tausend Menschen gibt es einen einzigen Wasserhahn, von Seife ganz zu schweigen. Teilweise fällt die Wasserversorgung sogar komplett aus. Es können also nicht einmal einfache Hygieneregeln beachtet werden.

Das größte Ansteckungsrisiko existiert wahrscheinlich in der Schlange vor der Essenausgabestelle, wo Tausende Menschen jeden Tag dichtgedrängt stehen und gezwungen sind, stundenlang zu warten, wenn sie etwas zu essen bekommen wollen. Mittlerweile gibt es auch kaum noch Ärzte im Camp, da viele NGOs ihre Mitarbeiter von der Insel abgezogen haben, nachdem diese immer wieder von Faschisten bedroht und angegriffen wurden. Aus der Not heraus haben sich Geflüchtete selbst organisiert und versuchen, Informationen über das Virus weiterzugeben sowie andere Bewohner aufzuklären – zum Beispiel dass sie sich nicht mehr die Hand geben oder sich nach Möglichkeit nicht ins Gesicht fassen sollten.

Vielerorts gibt es in Europa mittlerweile Maßnahmen, um die Ausbreitung der Pandemie zu verlangsamen. Existieren ähnliche Bemühungen auf Lesbos?

Für uns ist die Situation eigentlich nur noch schlimmer geworden. »Moria« wurde komplett von der Polizei abgeriegelt. Kaum jemand darf noch das Camp verlassen. Nur für dringende Arzttermine oder in Notfällen dürfen Leute raus. Das heißt auch, dass keiner der Bewohner mehr Zugang zu Geld hat, da sich die einzigen Bankautomaten in der circa acht Kilometer entfernten Stadt Mytilini befinden. Die Bearbeitung der Asylanträge wurde vollständig eingestellt. Auch außerhalb des Camps gilt eine Ausgangssperre. Wer das Haus verlassen will, muss eine SMS an die Polizei schicken und den Grund angeben. Gerät man ohne Bestätigungs-SMS der Polizei in eine Straßenkontrolle, muss man hohe Strafen zahlen.

Gibt es denn schon an Covid-19 Erkrankte auf der Insel?

Ich habe von drei bestätigten Fällen gehört. Einer der Erkrankten hat es bereits überstanden. Es handelt sich jedoch bei allen Fällen um Griechen, und niemand von ihnen arbeitete in irgendeinem Camp. Im Gegensatz dazu veröffentlichen die Faschisten Geschichten und Lügen, dass wir Geflüchteten und freiwillige Helfer das Virus verbreiten würden.

In der letzten Zeit wurden immer stärkere faschistische Gruppierungen auf der Insel aufgebaut. Es kam zu Angriffen auf Geflüchtete und NGO-Mitarbeiter, zudem wurden aus der Türkei ankommende Schlauchboote beim Anlegen behindert. Hat sich die Situation mit der Coronapandemie verändert?

Sie greifen immer noch vereinzelt an, patrouillieren im Hafen oder sind vor einer Woche auch ins Camp eingedrungen und haben Menschen attackiert.

Könnte sich in den kommenden Wochen und Monaten etwas zum Besseren wenden?

Ich bin sehr pessimistisch. Klar, ich hoffe, dass sich etwas ändert, aber ich glaube es eigentlich nicht. Unsere ohnehin unklare Zukunft wird mit jedem Tag noch unsicherer. Jeden Morgen wache ich mit einem Angstgefühl auf, das sich dann in Stress, Wut und Verzweiflung verwandelt. Vor ein paar Tagen sind einige Leute aus Moria in den Hungerstreik getreten. Als Gefangene in dem eigens auf dem Campgelände erbauten Gefängnis sahen sie in dem Hungerstreik ihre letzte Möglichkeit, gegen diese Lebensbedingungen zu protestieren. Nach drei Tagen wurden sie jedoch durch den Einsatz massiver Polizeigewalt zum Essen gezwungen. Die Situation ist schrecklich. Was wir jetzt brauchen, ist die sofortige Evakuierung aller Camps auf den griechischen Inseln und die Erlaubnis für eine Weiterreise auf das europäische Festland!