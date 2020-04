Retter auf Standby

Frank Rumpenhorst/Pool via REUTERS Privatkliniken profitieren von Hilfspaketen – Beschäftigte indes nicht (Uniklinik Gießen, 14.4.2020)

Kurzarbeit und Minusstunden – zwei Instrumente, mit denen bei den privaten Klinikbetreibern Asklepios und Helios die coronabedingten Krisenlasten auf die Beschäftigten »abgewälzt werden«. Das sagte Jens Havemann, Verdi-Gesundheitsexperte des Bezirks Süd-Ost-Niedersachsen, im jW-Gespräch am Mittwoch.

Die Helios- und die Asklepios-Kliniken-Gruppe zählen hierzulande zu den größten Privatanbietern von stationärer und ambulanter Patientenversorgung. Allein Helios verfügt in Deutschland über 80 Kliniken.

Die Einrichtungen bereiten sich derzeit auf den Pandemieernstfall vor und organisieren zusätzliche Intensiv- und Behandlungskapazitäten für potentielle Patienten, sagte Havemann. Damit diese Betten sofort zur Verfügung stehen können, bleiben sie vorerst im »Standbybetrieb«. Für diese freibleibenden Unterbringungsmöglichkeiten und Erlösausfälle erhalten die Krankenhäuser Ausgleichszahlungen aus den Fonds der aufgelegten Hilfsprogramme der Bundesregierung. Ein lukratives Geschäft: Für jedes dieser Betten streichen die milliardenschweren Klinikkonzerne satte 50.000 Euro ein. »Zusätzlich«, so Havemann, »eine Tagespauschale von 560 Euro.« Beschäftigte haben davon nichts.

Havemann nannte Beispiele: Die Klinikleitungen fahren in der niedersächsischen Region um Braunschweig zwei Modelle. Asklepios setzt auf Kurzarbeit, Helios auf Minusstunden bei den Beschäftigten. Der Betriebsrat bei Asklepios in Seesen wurde seitens der Unternehmensführung »sofort unter Druck gesetzt, Kurzarbeit zuzustimmen«, weiß Havemann. Wie? »Betriebsbedingte Kündigungen vor allem für Beschäftigte in der Probezeit standen im Raum.« Der Betriebsrat gab nach, sah die Gefahr, dass eventuelle Kündigungen ihm angelastet würden. Laut Vereinbarung wird das Kurzarbeitergeld auf 80 Prozent des Nettolohns durch den Konzern aufgestockt, Entlassungen sind erst einmal vom Tisch. Asklepios bestätigte die Betriebsvereinbarung auf jW-Anfrage am Mittwoch, schränkte zugleich ein: »Es steht derzeit nicht fest, ob es Kurzarbeit geben wird« – und in welchem Umfang.

Die Liquidität der Kliniken ist gesichert, ein Kurzarbeitergeld von der Bundesagentur für Arbeit nicht erforderlich – das geht aus der Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Frage des Sprechers für Krankenhauspolitik der Fraktion Die Linke im Bundestag, Harald Weinberg, hervor, wie dpa am Mittwoch mitteilte. Weinberg kritisierte gegenüber jW mögliche Mitnahmeeffekte der Klinikkonzerne: »Es darf weder Krisengewinner noch Krisenverlierer unter ihnen geben.«

Helios hingegen macht sich die oftmals deregulierte Arbeitszeit mit ihrem Schichtsystem in den Kliniken zunutze. Für Jens Havemann ist das ein leicht durchschaubares Manöver: »Die Beschäftigten werden kurz vor dem erwarteten Ansturm schnell ins Freie geschickt.« Sie erhalten zwar weiterhin ihr Geld, müssen die angesammelten Minusstunden aber später abarbeiten. Die Klinik kann die billige Arbeitskraft abrufen, wenn sie sie benötigt. Minusstunden würden nur »in angemessenem Umfang« aufgebaut, sagte Ines Balkow, PR-Managerin bei Helios, auf jW-Nachfrage am Mittwoch. Für die Mitarbeiter sei dies neben dem Überstundenabbau und Resturlaub eine gute Möglichkeit »zum Durchatmen und Kraft tanken«.

Verdi-Gewerkschafter Havemann regt eines besonders auf: Seit Wochen werden Klinikbeschäftigte als »Helden des Alltags« betitelt. Ein Lippenbekenntnis, mehr nicht. »Echte Wertschätzung sieht anders aus.« Statt dessen fühlen sich die Kollegen schamlos ausgenutzt, »regelrecht verarscht«, sagte er.