Drei Wochen Vollkontakt

Hamburg. Andreas Thiel, Justiziar der Handballbundesliga (HBL), rechnet nicht mehr mit einer Wiederaufnahme der Bundesligasaison. »Von Geisterspielen mal ganz abgesehen, wird es in Anbetracht des fehlenden Trainings wohl nicht möglich sein, die Saison bis zum 30. Juni zu Ende zu spielen«, sagte Thiel sid am Dienstag. Thiels »einzige Hoffnung« besteht darin, dass am 20. April wieder trainiert werden darf. Handballer als Vollkontaktsportler bräuchten »mindestens drei Wochen« volle Trainingsbelastung mit vollem Körperkontakt. Momentan ist die Handballliga bis zum 30. April ausgesetzt. Ob die Saison noch fortgesetzt wird, macht die HBL von den nächsten Maßnahmen der Bundesregierung über den 20. April hinaus abhängig. (sid/jW)