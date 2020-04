Bad Grönenbach setzt auf Fachbehörden

Sebastian Lipp Benjamin Einsiedler (l.) und dessen Anwalt am ersten Prozesstag der zweiten Verhandlungsrunde gegen das Label »Oldschool Records« vor dem Landgericht Memmingen (10.1.2020)

In einer Resolution aus seiner Märzsitzung konnte sich der Gemeinderat von Bad Grönenbach im Unterallgäu zu dem Bekenntnis »Nein zu Gewalt und Hetze von rechts« durchringen. Darin stellt sich der Rat »gegen jede Form der Produktion und Verbreitung rechtsextremen Gedankenguts und Propagandamaterials«. Diesen Schritt gingen die Ratsmitglieder des kleinen Kurortes demnach »aufgrund der jüngsten Medienberichte, in denen auch unsere Gemeinde im Zusammenhang mit rechtsextremistischen Aktivitäten genannt wird«. Gemeint sind Beiträge über den Neonazi und Plattenproduzenten Benjamin Einsiedler und dessen Label »Oldschool Records«. Dieses hat seit Jahren seinen Sitz nahe des Bad Grönenbacher Bahnhofs und macht mit einschlägiger Szenemusik eine Menge Geld.

Das Label kann daher als lukrativer »kommerzieller Arm« der Skinhead-»Kameradschaft« namens »Voice of Anger« gelten. Sie ist die größte Gruppierung ihrer Art im Süden und mit dem internationalen, in der Bundesrepublik verbotenen Neonazinetzwerk »Blood and Honour« eng verbunden. Dennoch stellt das Lokalparlament in seiner Resolution abschließend fest: »Bad Grönenbach ist bunt, weltoffen, tolerant und solidarisch«. Taten will man dem Text jedoch ausdrücklich nicht folgen lassen: »Wir vertrauen darauf, dass die zuständigen Fachbehörden alle rechtsstaatlichen Mittel einsetzen, um die Verbreitung rechtsextremen und rassistischen Gedankenguts zu unterbinden«.

Doch das scheint der Allgäuer Justiz bislang nicht zu gelingen. Im Jahr 2014 hatte die Polizei Einsiedlers Produktions- und Privaträume durchsucht und hatte nach Monaten der Auswertung über 900 Straftaten festgestellt (jW berichtete). Es hätte ein empfindlicher Schlag gegen die Allgäuer Neonaziszene werden können, doch die Chance wurde vertan.

Die für das Unterallgäu zuständige Staatsanwaltschaft fasste die ermittelten Propagandadelikte erst 2016 in 88 Anklagepunkten zusammen – und ließ sich von Szeneanwalt Alexander Heinig geradezu vorführen. Früher selbst als Rechtsrocker aktiv, erreichte er für seinen Mandanten schon in der ersten Runde des Prozesses eine Verurteilung in nur acht Fällen. Die Verfolgungsbehörde gab sich geschlagen und ging nicht gegen die Freisprüche vor.

Heinig jedoch zerrte das Verfahren in die nächste Instanz und legte sogenannte Rechtsgutachten vor, in denen die Hamburger Szeneanwältin Gisela Pahl Liedern wie »Goebbels für alle« oder dem HJ-Pflichtlied »Ein junges Volk steht auf« juristische Unbedenklichkeit bescheinigt. Das Landgericht Memmingen ging dem auf den Leim und entschied für Einsiedler auf Freispruch und eine Entschädigung für die Unannehmlichkeiten des Ermittlungsverfahrens.

Daraufhin intervenierte das Oberlandesgericht München. Es kassierte den »Freibrief« als äußerst fehlerhaft und ordnete eine Neuverhandlung an. Ein anderer Richter sollte nicht mehr grundsätzlich wohlwollend im Sinne des Angeklagten entscheiden. Daraus wurde Anfang dieses Jahres eine Geldstrafe von 4.000 Euro … Doch Einsiedler hat erneut Revision eingelegt.