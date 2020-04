Doppelt gemoppelt

Die Redaktion der Tageszeitung Taz wird künftig von einer aus zwei Frauen bestehenden Doppelspitze geführt. Die Journalistin Ulrike Winkelmann (48) kommt vom öffentlich-rechtlichen Deutschlandfunk und übernimmt ab August die Position der Chefredakteurin, wie am Dienstag aus dem Taz-Verlag in Berlin verlautete. Gleichberechtigt in dieselbe Position wurde zudem Barbara Junge (52) berufen. Sie ist seit 2016 bereits stellvertretende Taz-Chefredakteurin und beginnt im Mai in neuer Funktion. Die Redaktionsspitze der überregionalen Tageszeitung wird frei, weil Chefredakteur Georg Löwisch zur Wochenzeitung Die Zeit wechselt. Er wird dort Chefredakteur der Zeit-Extraseiten Christ & Welt sowie Zeit-Autor. Löwisch war seit 2015 Taz-Chefredakteur. (dpa/jW)